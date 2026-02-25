Un avion american Boeing s-a întors din Columbia cu o gaură de glonț în fuselaj

Un posibil impact de glonţ a fost descoperit pe fuselajul unei aeronave a companiei American Airlines care a efectuat un zbor între Medellin, Columbia, şi Miami, SUA. La bordul avionului nu a fost înregistrat niciun rănit, iar aeronava nu a înregistrat probleme tehnice în timpul zborului, însă a fost retrasă din serviciu după constatarea incidentului.

Compania aeriană a precizat că echipele sale au reperat "o perforaţie" în exteriorul aparatului cu prilejul unei inspecţii de rutină la revenirea sa la Miami, a relatat canalul ABC News, potrivit AFP, citat de Agerpres.

"Aparatul a fost imediat retras din serviciu pentru inspecţii şi reparaţii complementare. Colaborăm strâns cu toate autorităţile competente pentru a ancheta asupra acestui incident", a declarat compania aeriană într-un comunicat transmis canalului american.

Perforaţia a fost descoperită în aripa dreaptă a aparatului, potrivit canalului CBS News.

La bordul avionului nu a fost înregistrat niciun rănit şi aparatul de zbor nu a avut nicio problemă tehnică în timpul zborului, a subliniat compania.

Potrivit datelor de pe site-ul specializat Flightradar24, avionul Boeing 737 MAX 8 în cauză a efectuat un zbor între Miami şi Medellin duminică, apoi de la Medellin la Miami luni dimineaţă.

În seara zilei de luni, avionul a plecat fără pasageri spre Dallas, unde se află sediul social al American Airlines, pentru reparaţii complete, potrivit companiei aeriene.

În noiembrie 2024, SUA au interzis toate zborurile civile spre Haiti timp de o lună, după ce trei avioane au fost lovite de gloanţe.

