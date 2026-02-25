În timp ce Statele Unite desfășoară o vastă forță navală în apropierea coastei iraniene, pregătindu-se pentru un posibil atac asupra Republicii Islamice, Iranul este aproape de un acord cu China pentru a achiziționa rachete supersonice anti-navă, scrie Reuters.

Reuters: Iran, aproape de un acord cu China pentru a achiziționa rachete supersonice CM-302 - ProfiMedia

Acordul pentru rachetele CM-302, fabricate în China, este aproape finalizat, însă nu a fost stabilită o dată de livrare, potrivit surselor Reuters.

Negocierile cu China pentru această achiziţie, începute în urmă cu cel puțin doi ani, s-au accelerat puternic după războiul de 12 zile dintre Israel și Iran, care a avut loc în iunie. Pe măsură ce discuțiile au intrat în faza finală, oficiali militari și guvernamentali iranieni de rang înalt au călătorit în China. Printre aceştia se afla şi ministrul adjunct al Apărării din Iran, Massoud Oraei

"Este o schimbare majoră dacă Iranul dobândește capacitatea supersonică de a ataca nave în zonă. […] Aceste rachete sunt foarte dificil de interceptat", a declarat Danny Citrinowicz, fost ofițer de informații israelian și în prezent cercetător senior pe Iran la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Israel.

Articolul continuă după reclamă

Reuters nu a putut stabili câte rachete ar fi implicate în potențialul acord, cât a convenit Iranul să plătească sau dacă China va merge mai departe cu înțelegerea, având în vedere tensiunile sporite din regiune.

"Iranul are acorduri militare și de securitate cu aliații săi, iar acum este momentul potrivit pentru a se folosit de acestea", a declarat un oficial din Ministerul iranian de Externe.

China nu recunoaşte un posibil acord cu Iranul

Într-un comentariu transmis după publicarea articolului, Ministerul chinez de Externe a spus că nu are cunoștințe despre discuțiile privind o posibilă vânzare de rachete relatată de Reuters. Ministerul chinez al Apărării nu a răspuns solicitării de comentarii.

Întrebată de Reuters, nici Casa Albă nu a abordat direct negocierile dintre Iran și China. Potrivit unui oficial al Casei Albe, referitor la actualul impas cu Iranu, președintele american Donald Trump a spus că "fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să facem ceva foarte dur, ca data trecută".

Rachetele ar fi printre cele mai avansate echipamente militare transferate Iranului de către China. Acestea ar sfida embargoul ONU asupra armelor, impus pentru prima dată în 2006. Sancțiunile au fost suspendate în 2015, ca parte a unui acord nuclear cu SUA și aliați, și apoi reimpuse în septembrie 2025.

Forţele militare sua se concentrează în jurul Iranului

Posibila vânzare ar evidenţia întărirea legăturilor militare dintre China și Iran într-un moment de tensiuni regionale sporite, complicând eforturile SUA de a limita programul de rachete al Iranului și de a-i restrânge activitățile nucleare. De asemenea, ar semnala disponibilitatea tot mai mare a Chinei de a se afirma într-o regiune mult timp dominată de puterea militară americană.

În timp ce îl găzduia pe președintele iranian Masoud Pezeshkian la o paradă militară la Beijing, în septembrie, președintele chinez Xi Jinping i-ar fi spus liderului iranian că "China sprijină Iranul în protejarea suveranității, integrității teritoriale și demnității naționale".

China s-a alăturat Rusiei și Iranului într-o scrisoare comună, pe 18 octombrie, în care au afirmat că decizia de reimpunere a sancțiunilor este greșită.

"Iranul a devenit un câmp de luptă între SUA", pe de o parte, și Rusia și China, pe de altă parte, a declarat unul dintre oficialii informați de guvernul iranian cu privire la negocierile pentru achiziţionarea rachetelor.

Acordul intervine în timp ce SUA concentrează o armadă la distanță de lovire față de Iran, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de luptă. USS Gerald R. Ford și navele sale de escortă se îndreaptă, de asemenea, spre regiune. Cele două nave pot transporta împreună peste 5.000 de militari și 150 de aeronave.

"China nu vrea să vadă un regim pro-occidental în Iran. […] Acest lucru ar reprezenta o amenințare pentru interesele lor. Ei speră ca acest regim să rămână", a spus Citrinowicz, specialistul israelian în Iran.

Trump a declarat pe 19 februarie că acordă Iranului 10 zile pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear sau va înfrunta o acțiune militară. SUA se pregătesc pentru posibilitatea unor operațiuni împotriva Iranului, care ar avea să dureze câteva săptămâni - în cazul în care Trump va ordona un atac.

Ce sunt rachetele CM-302 și cât de utile ar fi pentru regimul de la Teheran

Achiziția de rachete supersonice CM-302 ar reprezenta o îmbunătățire semnificativă pentru arsenalul iranian, afectat de războiul de anul trecut. Rachetele supersonice au o rază de acțiune de aproximativ 290 de kilometri, fiind concepute pentru a evita sistemele de apărare ale navelor, zburând la altitudine joasă și cu viteză. Desfășurarea lor ar spori semnificativ capacitățile de atac ale Iranului și, de asemenea, ar reprezenta o amenințare pentru forțele navale americane din regiune, au declarat doi experți în armament.

Compania de stat chineză China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) promovează CM-302 drept cea mai bună rachetă anti-navă din lume, capabilă să scufunde un portavion sau un distrugător. Sistemul de armament poate fi montat pe nave, aeronave sau vehicule terestre mobile. De asemenea, poate lovi ținte terestre.

Iranul poartă, de asemenea, discuții pentru a achiziționa sisteme chineze de rachete sol-aer, așa-numitele MANPADS, arme antibalistice și arme antisatelit, au declarat surse Reuters.

China a fost un important furnizor de arme pentru Iran în anii 1980, însă transferurile pe scară largă au scăzut până la sfârșitul anilor 1990, sub presiunea internațională. În ultimii ani, oficiali americani au acuzat companii chineze că furnizează materiale legate de rachete către Iran, dar nu au acuzat public China că ar furniza sisteme complete de rachete.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰