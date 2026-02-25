Pentagonul i-a dat un ultimatum companiei Anthropic să ridice restricțiile de utilizarea a AI de către armată

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a dat un ultimatum lui Dario Amodei, șeful companiei de inteligență artificială Anthropic care a impus limite asupra utilizării tehnologiei sale de către armată.

Pentagonul le-a dat un ultimatum celor de la Anthropic, singura companie de inteligență artificială care operează în prezent pe sisteme militare secrete, cerându-i să se conformeze solicitărilor sale până vineri, relatează The New York Times.

Dacă Anthropic, companie cu sediul în California, nu va accepta până vineri la ora 17:01, Hegseth a declarat că administrația Trump va invoca Legea privind Producția pentru Apărare, o premieră în ceea ce privește o companie de software. Aceasta ar permite guvernului să oblige compania Anthropic să pună la dispoziția armatei modelul său de inteligență artificială, chiar dacă firma are rezerve.

Totodată, administrația Trump ar putea să declare compania "risc pentru lanțul de aprovizionare". Asta ar însemna că statul o consideră nesigură sau problematică pentru securitatea națională, ceea ce ar putea duce la pierderea contractelor guvernamentale, excluderea din proiecte sensibile și limitarea colaborării cu instituții federale.

Cele două situații sunt paradoxal contradictorii, remarcă NYT. Aceste amenințări arată cât de nemulțumit este Pentagonul de faptul că Anthropic a vrut să împiedice utilizarea modelului său de AI, Claude, în două scenarii: supravegherea în masă a populațiilor și automatizarea unui atac letal, dar și importanța pe care modelul companiei a căpătat-o pentru armată.

"Pentagonul știe că emite o amenințare extremă. Folosește toate pârghiile pe care le are. Problema mai mare este că astfel se diluează aceste instrumente de securitate națională, transformându-le în pârghii pentru negocieri de afaceri", a comentat Jessica Tillipman, decan la Facultatea de Drept a Universității George Washington.

Compania Anthropic a cerut asigurări din partea oficialilor că modelul său militar nu va fi folosit pentru supravegherea populației civile americane și pentru operarea armelor autonome, precum dronele, fără supraveghere umană.

Susținătorii companiei sunt de părere că Anthropic este penalizată pentru poziția de lider în domeniul sistemelor clasificate și pentru crearea modelului Claude Gov, care nu are aceleași restricții ca varianta disponibilă publicului larg.

Pentagonul spune că armata este singura responsabilă pentru modul în care folosește software-ul și armele, iar companiile private nu pot dicta armatei cum să își folosească echipamentele.

Pentagonul mai are un acord cu xAI, deținută de Elon Musk, pentru utilizarea modelului Grok pe sistemele clasificate, însă integrarea va necesita timp. Totuși, modelul Claude al companiei Anthropic este considerat superior lui Grok, oferind informații mai precise. Pentagonul este aproape de un acord și cu Google pentru implementarea modelului Gemini pe sistemele clasificate, dar înțelegerea nu a fost finalizată.

Tensiunile s-au declanşat după ce compania Palantir a dezvaluit o discuție între un angajat al său și un reprezentant Anthropic privind operațiunea militară americană de luna trecută pentru capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro.

În cadrul întâlnirii, CEO-ul Dario Amodei a susținut că a existat vreo neînțelegere și că firma sa nu a contactat Palantir sau Pentagonul în legătură cu operațiunea Maduro. Amodei a insistat că Anthropic nu s-a opus și nu a interferat niciodată cu operațiuni militare legitime.

