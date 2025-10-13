Două persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit luni pe o autostradă din statul american Massachusetts. Aparatul a luat foc după impact, iar o persoană aflată la sol a fost rănită. În momentul accidentului, în zonă ploua și bătea vântul puternic, informează AP, citat de Mediafax.

Un avion s-a prăbușit pe o autostradă din SUA, în timpul unei furtuni. O persoană, rănită în urma impactului - Captură X

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit luni pe o autostradă importantă din sud-estul statului american Massachusetts. În zonă ploua și bătea vântul în momentul prăbușirii.

Accidentul s-a produs pe autostrada 195, lângă Dartmouth, un oraș situat la aproximativ 80 de kilometri sud de Boston.

Circulația pe șosea a fost închisă în ambele direcții, potrivit AP. În zonă era foarte mult fum, au relatat martorii. Nu se știe de ce pilotul avionului nu a încercat să aterizeze pe Aeroportul Regional New Bedford aflat în apropiere.

Autoritățile au deschis o anchetă. Numele victimelor nu au fost făcute publice. În momentul accidentul a fost rănită și o persoană aflată la sol.

