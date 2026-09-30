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Un bărbat a fost concediat din cauza unei sticle de apă. Cu cât a ajuns să fie despăgubit

Imagine ilustrativă angajat - ShutterStock
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Editor I.T. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.09.2026, 21:37 | Modificat la 30.09.2026, 21:38

Un agent de pază a fost concediat după ce a luat o sticlă de apă din barul unui centru comercial fără să o plătească, dar ulterior acesta a câștigat procesul împotriva angajatorului. Judecătorii au stabilit că sancțiunea aplicată a fost prea dură în raport cu fapta comisă.

Judecătorul din Lecco a decis însă că măsura a fost disproporționată și i-a recunoscut dreptul la o despăgubire echivalentă cu 12 salarii lunare.

Sancțiune considerată prea dură

Agentul de pază lucra în cadrul unui centru comercial din Lecco, unde se ocupa de supravegherea clienților, în ture de la ora 15:00 la 22:00.

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În decembrie 2025, acesta a fost concediat "pentru abatere gravă", după ce a luat o băutură din barul centrului comercial fără să o achite.

Ce a decis instanţa 

Acum, instanța a decis că fostul angajat are dreptul la o indemnizație echivalentă cu 12 salarii lunare. Judecătorul specializat în litigii de muncă a considerat că sancțiunea aplicată de compania care furniza personalul de pază pentru centrul comercial a fost excesivă în raport cu fapta comisă.

În plus, barmanul nici măcar nu a considerat necesar să ceară recuperarea prejudiciului.

I.T.
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