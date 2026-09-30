Un singur loc de muncă nu mai este suficient pentru români. Peste un milion de CV-uri au depus anul acesta pentru un serviciu cu jumătate de normă care să le completeze veniturile. Specialiştii în resurse umane îi avertizează, însă, că nu pot rezista mult timp într-un asemenea ritm şi riscă să îşi piardă ambele locuri de muncă.

Ziua de muncă a Laurei începe la corporaţie şi se termină printre rafturile unui supermarket. După ce termină serviciul cu normă întreagă intră în tura a doua.

"Practic, în unele zile ajung să muncesc 13 ore. Am nevoie să câștig mai mult. Din al doilea job câștig în jur de 3.500 lei pe lună. Iar banii îi folosesc pentru chirie și facturi. Ajung acasă pe la ora 10 sau 11 și a doua zi o iau de la capăt. Deocamdată merită, dar nu cred că este un ritm pe care pot să-l țin până la nesfârșit.", mărturiseşte Laura, angajată.

În aceste condiţii, cei care au nevoie de al doilea serviciu caută în primul rând program adaptabil.

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"Flexibilitatea de a putea să lucreze când anume au ei timp pe care să-l aloce jobului. Lucrul de acasă, sau dacă nu lucrul de acasă, lucrul de oriunde. E în continuare cel mai vizat.", explică Aida Chivu, expert HR.

La finalul lunii, efortul se vede în cont.

"Din punct de vedere financiar, sigur că un job part-time va veni cu partea aceasta de completare a veniturilor cu sume în jurul valorii de 3.000 lei net în funcție de domeniu, în funcție de specializare, putând să ajungă și la sume mult mai mari.", spune Oana Botolan, specialist piaţa muncii.

Banii în plus vin, însă, cu un cost. Mai puţine ore pentru odihnă şi un ritm infernal.

"Dacă se întâmplă pe perioade mai lungi, nu poate fi sustenabil pentru că nici randamentul nu se va menține, nici productivitatea, nici puterea de concentrare.", adaugă Oana Botolan.

Cererea de posturi cu jumătate de normă este mult mai mare decât oferta. Aproape 27.000 au fost scoase la concurs de la începutul anului. 50 de candidaţi şi-au depus CV-ul pentru fiecare loc de muncă, în medie.