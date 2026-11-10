Valul de restructurări se extinde. Un gigant indian restrânge activitatea fabricii din Ghimbav

Un gigant indian, intrat în România în urmă cu 10 ani, pregăteşte restructurări la fabrica din Ghimbav, unde lucrează 190 de angajaţi, scrie Profit.ro .

Potrivit sursei citate, compania vrea săsă reducă costurile și să stopeze pierderile operaționale la subsidiara locală. Unitatea de producție s-a confruntat cu costuri în creștere în ultimii ani, înregistrând pierderi în fiecare an începând din 2021.

"Considerăm că acesta va fi un model viabil pe termen mediu, prin care ne propunem să stopăm pierderile operaționale înregistrate în România - un obiectiv pe care credem că îl putem atinge până la sfârșitul anului financiar curent (martie 2027 - n.r.).

Suntem optimiști și lucrăm la îmbunătățirea structurii costurilor, alături de alte măsuri, dar rezultatul final depinde de o serie de factori. Însă suntem destul de încrezători în capacitatea noastră de a aduce îmbunătățiri la nivel operațional, și ulterior, poate, atingerea unei profitabilități depline, în funcție de mai mulți factori", potrivit CEO-ului Harsha.

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Compania nu a dezvăluit numărul angajaților care vor fi afectați și nici costurile estimate cu reorganizarea activității în România. "Pe scurt, obiectivul nostru este să oprim pierderile. Vom lua toate măsurile necesare în acest sens, fie în relația cu clienții, fie la nivel intern, în cadrul organizației", a precizat directorul financiar, Maulik Jasani.

Grupul indian este cel mai mare producător de colivii din alamă pentru rulmenți din India în funcție de venituri și printre cei mai mari la nivel global, cu o cotă de aproximativ 6,5% pe piața de profil. Harsha deține fabrici în India, China și România, având peste 3.200 de angajați permanenți și temporari.