Un oraş cu 30 de milioane de locuitori se sufocă sub ceaţă toxică. Indicele poluării a atins 666 de puncte

Capitala Indiei este sufocată de un nor dens de ceaţă toxică, iar aerul a devenit periculos pentru sănătate. De peste o săptămână, nivelul poluării în New Delhi se menţine la cote alarmante, iar autorităţile le recomandă oamenilor să rămână în locuinţe. Indicele calităţii aerului a atins un nivel record de 666 puncte, în timp ce autorităţile încearcă să combată poluarea cu peste 200 de tunuri anti-smog şi restricţii de circulaţie.

Indicele oficial al calităţii aerului era situat în jurul valorii de 325 de puncte la ultima actualizare, miercuri, la ora locală 10:05 (04:35 GMT), menţinându-se în categoria "foarte slabă", potrivit Consiliului Central pentru Controlul Poluării (CPCB), citat de Agerpres.

Platforma India Air Quality Index (AQI) clasifica joi aerul din oraş drept "periculos", avertizând asupra unor niveluri de poluare extrem de ridicate, ce prezintă "riscuri potenţial letale pentru sănătate în cazul unei expuneri prelungite", motiv pentru care a recomandat populaţiei să rămână în spaţii interioare.

Nivel record de poluare în New Delhi. Indicele calităţii aerului a ajuns la 666 de puncte

Aceeaşi platformă a înregistrat luni un indice de 666 de puncte, cea mai ridicată valoare pentru o zi de 9 noiembrie din perioada de cinci ani acoperită de seria sa de date istorice. AQI utilizează o metodologie bazată pe scara americană, diferită de cea oficială indiană, motiv pentru care cele două cifre nu sunt direct comparabile, notează EFE.

Articolul continuă după reclamă

În încercarea de a ameliora situaţia, autorităţile au menţinut în funcţiune peste 200 de tunuri anti-smog, dispozitive instalate pe camioane care pulverizează picături de apă pentru a capta particulele suspendate în aer şi a favoriza depunerea acestuia pe sol.

Autorităţile au impus restricţii de circulaţie şi folosesc peste 200 de tunuri anti-smog

Capitala Indiei menţine, de asemenea, activ al treilea nivel al planului său de urgenţă ecologică (GRAP III), care restricţionează anumite lucrări şi circulaţia autovehiculelor cele mai poluante.

Cu toate acestea, cercetătorul Vikram Singh, de la Institutul Indian de Tehnologie din Delhi (IIT Delhi), a explicat agenţiei EFE că soluţia pe termen lung constă în identificarea principalelor surse de poluare şi reducerea emisiilor acestora, în loc să se încerce purificarea aerului odată ce acesta a fost deja poluat.

Curtea Supremă a Indiei a solicitat autorităţilor din Delhi şi din statele învecinate Haryana, Uttar Pradesh şi Rajasthan să prezinte în detaliu măsurile adoptate pentru reducerea emisiilor generate de trafic, acordând administraţiilor un termen de două săptămâni pentru a-şi prezenta planurile de acţiune.

Un studiu publicat în 2024 în revista ştiinţifică The Lancet şi citat de AFP a estimat la 3,8 milioane numărul deceselor din India asociate poluării atmosferice în perioada 2009-2019.