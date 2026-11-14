Despăgubiri de 18.000 €, plătite de un dentist din Spania. Ce s-a descoperit după 9 ani de la intervenţie

Un dentist din Vigo, Spania, a fost obligat să plătească despăgubiri unei paciente care a suferit de migrene timp de nouă ani, după un tratament de canal. La aproape un deceniu de la procedura stomatologică, medicii au descoperit resturi de material folosit pentru intervenţie, ajuns în sinusul maxilar al femeii.

Tribunalul Provincial din Pontevedra a decis că medicul dentist și compania sa de asigurări trebuie să o despăgubească pe pacientă. Femeia a suferit ani la rând de migrene, până când medicii au descoperit resturi de material folosit la tratamentul de canal, ajunse în sinusul maxilar stâng. Descoperirea a avut loc în 2017, la aproape zece ani de la intervenția stomatologică.

Decizia a fost pronunțată pe 30 septembrie 2026, când instanța a reanalizat cazul, după ce femeia a contestat o hotărâre anterioară, prin care cererea sa de despăgubire fusese respinsă, potrivit Antena3.

Tratamentul stomatologic fusese efectuat la o măsea de sus, iar o parte din materialul folosit pentru umplerea și sigilarea canalelor dentare a ieșit din zona tratată și a ajuns într-o cavitate din interiorul osului obrazului. Femeia a început să aibă dureri care, potrivit hotărârii judecătorești, nu au cedat la calmantele prescrise.

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Medicii au descoperit materialul stomatologic abia în 2017

În 2017, după ce partea stângă a feței i s-a umflat, femeia a fost trimisă la un consult ORL. O tomografie computerizată efectuată în luna iulie a arătat că în sinusul maxilar stâng, lângă rădăcina dintelui, se afla material folosit la tratamentul de canal. Medicii au identificat și o inflamație în zona respectivă.

Pacienta a fost operată în iulie 2018. În timpul intervenției, medicii au îndepărtat materialul și au tratat și alte probleme dentare. După operație, femeia a rămas cu o sensibilitate modificată în zona afectată și cu o ușoară cădere a buzei superioare.

Instanța a schimbat decizia inițială și i-a acordat despăgubiri

Femeia a dat în judecată medicul dentist, clinica stomatologică și compania de asigurări și a cerut despăgubiri de 172.239 de euro. Pârâții au susținut că tratamentul fusese efectuat corect și au contestat atât responsabilitatea pentru problemele pacientei, cât și suma solicitată.

În iulie 2024, Judecătoria a respins cererea femeii, deoarece a considerat că nu existau suficiente dovezi care să demonstreze o neglijență profesională.

Deși instanța a recunoscut existența unei legături între materialul stomatologic și inflamația documentată începând din 2017, judecătorul a considerat că nu fusese demonstrată o încălcare a obligațiilor profesionale ale medicului.

Femeia a contestat hotărârea, iar instanța superioară a schimbat decizia inițială și a stabilit că pacienta trebuie să primească despăgubiri în valoare de 18.345 de euro.