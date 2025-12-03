Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un cosmonaut rus, acuzat de spionaj, a fost exclus din misiunea SpaceX. A fotografiat tehnologii secrete

Un cosmonaut rus a fost exclus din viitoarea misiune a SpaceX pe Stația Spațială Internațională (ISS) după ce a încălcat restricțiile americane ITAR (International Traffic in Arms Regulations). 

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 10:57
Un cosmonaut rus, acuzat de spionaj, a fost exclus din misiunea SpaceX. A fotografiat tehnologii secrete - Profimedia Images

Oleg Artemyev, de la agenția spațială rusă Roscosmos, urma să facă parte din echipajul Crew 12, o misiune cu patru membri programată să decoleze către ISS începând cu februarie. În locul său, Roscosmos a anunțat că va fi trimis cosmonautul Andrei Fedyayev, menționând oficial că schimbarea este legată de "transferul lui Artemyev către un alt post".

Însă, potrivit site-ului de investigații rusesc The Insider, motivul real ar fi încălcarea reglementărilor ITAR (International Traffic in Arms Regulations), o lege americană care protejează informațiile și tehnologiile sensibile. Artemyev ar fi fotografiat motoarele SpaceX și ar fi folosit telefonul pentru a trimite informații clasificate, potrivit canalului de Telegram "Yura, Forgive Me!".

Crew 12 este a 12-a misiune operațională a SpaceX către Staţia Spaţială Internaţională, realizată în colaborare cu NASA. Misiunea îi va include, pe lângă Fedyayev, și pe cosmonautul ESA Sophie Adenot, încă doi astronauți ale căror nume vor fi anunţate ulterior, pentru o misiune de șase luni. Lansarea este programată cel mai devreme pe 15 februarie.

Articolul continuă după reclamă

Artemyev are la activ 560 de zile petrecute în spațiu, în cadrul a trei misiuni de lungă durată către ISS, lansate în martie 2014, martie 2018 și martie 2022. Ultima sa misiune a avut loc la doar o lună după invazia Rusiei în Ucraina, iar Roscosmos a publicat atunci fotografii cu Artemyev și colegii săi ținând steagurile unor teritorii separatiste susținute de Rusia, fapt condamnat de NASA și de șeful Agenției Spațiale Europene.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia spacex spion misiune spatiala iss
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Ştiri externe » Un cosmonaut rus, acuzat de spionaj, a fost exclus din misiunea SpaceX. A fotografiat tehnologii secrete