Un cosmonaut rus, acuzat de spionaj, a fost exclus din misiunea SpaceX. A fotografiat tehnologii secrete

Un cosmonaut rus a fost exclus din viitoarea misiune a SpaceX pe Stația Spațială Internațională (ISS) după ce a încălcat restricțiile americane ITAR (International Traffic in Arms Regulations).

Oleg Artemyev, de la agenția spațială rusă Roscosmos, urma să facă parte din echipajul Crew 12, o misiune cu patru membri programată să decoleze către ISS începând cu februarie. În locul său, Roscosmos a anunțat că va fi trimis cosmonautul Andrei Fedyayev, menționând oficial că schimbarea este legată de "transferul lui Artemyev către un alt post".

Însă, potrivit site-ului de investigații rusesc The Insider, motivul real ar fi încălcarea reglementărilor ITAR (International Traffic in Arms Regulations), o lege americană care protejează informațiile și tehnologiile sensibile. Artemyev ar fi fotografiat motoarele SpaceX și ar fi folosit telefonul pentru a trimite informații clasificate, potrivit canalului de Telegram "Yura, Forgive Me!".

Crew 12 este a 12-a misiune operațională a SpaceX către Staţia Spaţială Internaţională, realizată în colaborare cu NASA. Misiunea îi va include, pe lângă Fedyayev, și pe cosmonautul ESA Sophie Adenot, încă doi astronauți ale căror nume vor fi anunţate ulterior, pentru o misiune de șase luni. Lansarea este programată cel mai devreme pe 15 februarie.

Artemyev are la activ 560 de zile petrecute în spațiu, în cadrul a trei misiuni de lungă durată către ISS, lansate în martie 2014, martie 2018 și martie 2022. Ultima sa misiune a avut loc la doar o lună după invazia Rusiei în Ucraina, iar Roscosmos a publicat atunci fotografii cu Artemyev și colegii săi ținând steagurile unor teritorii separatiste susținute de Rusia, fapt condamnat de NASA și de șeful Agenției Spațiale Europene.

