Un fost fotbalist din naţionala Angliei, reţinut pentru tentativă de viol. Sportivul, oprit pe aeroport
Un fost fotbalist din naţionala Angliei a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de viol, informează BBC.
Suspectul, care a jucat pentru Anglia în anii 2010, a fost reţinut la aeroportul Stansted, a raportat The Sun.
Din motive legale, numele său nu poate fi dezvăluit.
„Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de viol şi a fost eliberat pe cauţiune până la sfârşitul lunii februarie 2026, în timp ce noi continuăm ancheta”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Essex, potrivit Medifax.
Se pare că jucătorul a fost oprit la punctul de control al paşapoartelor de către gardienii Forţei de Frontieră înainte de a se îmbarca într-un zbor duminică.
Conform The Sun, datele sale arătau că era căutat de poliţie pentru o acuzaţie mai veche de tentativă de viol.
