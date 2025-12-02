Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un fost fotbalist din naţionala Angliei, reţinut pentru tentativă de viol. Sportivul, oprit pe aeroport

Un fost fotbalist din naţionala Angliei a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de viol, informează BBC.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 15:34
Fotbalist Un fost fotbalist din naţionala Angliei, reţinut pentru tentativă de viol. Sportivul, oprit pe aeroport - Shutterstock

Suspectul, care a jucat pentru Anglia în anii 2010, a fost reţinut la aeroportul Stansted, a raportat The Sun.

Din motive legale, numele său nu poate fi dezvăluit.

„Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de viol şi a fost eliberat pe cauţiune până la sfârşitul lunii februarie 2026, în timp ce noi continuăm ancheta”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Essex, potrivit Medifax.

Articolul continuă după reclamă

Se pare că jucătorul a fost oprit la punctul de control al paşapoartelor de către gardienii Forţei de Frontieră înainte de a se îmbarca într-un zbor duminică.

Conform The Sun, datele sale arătau că era căutat de poliţie pentru o acuzaţie mai veche de tentativă de viol.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

fotbalist anglia aeroport viol acuzatii
Înapoi la Homepage
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan?
Observator » Ştiri externe » Un fost fotbalist din naţionala Angliei, reţinut pentru tentativă de viol. Sportivul, oprit pe aeroport