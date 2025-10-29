Un fotbalist oferă 20.000 de dolari celui care îi găseşte câinele. Halo a dispărut de 20 de zile

Şi-a pierdut cel mai bun prieten şi este în stare să plătească o sumă uriaşă, doar ca să fie sigur că Halo se întoarce acasă. Fotbalistul Aaron Ramsey, fostul mijlocaș al Juventus, își caută cu disperare câinele, care a dispărut pe 9 octombrie.

Deși a trecut mult timp, galezul nu și-a pierdut speranța și este dispus să facă orice. Fotbalistul născut în 1990 a oferit inițial o recompensă de 10.000 de dolari oricui îi poate aduce câinele înapoi sau îi poate oferi informații fiabile. Recompensa inițială a fost majorată apoi la 20.000 de dolari, potrivit The Mail, potrivit Mediafax.

Recompensă pentru a-şi găsi câinele

Beagle-ul a dispărut în San Miguel de Allende și, de la primele apeluri pe rețelele de socializare, mulți voluntari și locuitori din zonă îl caută. În oraș au apărut și mai multe afișe și panouri publicitare, invitând lumea să-l ajute pe Ramsey și familia sa.

Halo are 10 ani și are nevoie de îngrijire. Chiar și Colleen, soția fotbalistului, a postat mai multe apeluri pe profilurile sale de socializare: „Ajutați-ne să o aducem înapoi”.

„Vă rugăm să ne contactați dacă aveți vreo veste despre Halo. Oferim o recompensă mare pentru găsirea ei. Ne rugăm cu toții să fie bine și să se întoarcă curând la noi”, a scris Ramsey pe rețelele de socializare. „Vrem doar să ne recuperăm fetița”.

