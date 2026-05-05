Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat marți ceea ce a numit "cinismul total" al Rusiei, care solicită un armistițiu pentru 9 mai, când marchează victoria asupra Germaniei naziste, în timp ce continuă să lanseze atacuri zilnice asupra Ucrainei, potrivit Agerpres.

Zelenski condamnă "cinismul absolut" al Rusiei: cere armistițiu, dar continuă atacurile asupra Ucrainei

"Este un cinism absolut să ceri încetarea focului pentru a organiza manifestări propagandistice, în timp ce se desfăşoară astfel de atacuri în fiecare zi", a denunţat Zelenski pe reţelele de socializare.

Atacurile cu rachete şi drone au ucis cel puţin cinci persoane în două regiuni ale Ucrainei în cursul nopţii, potrivit autorităţilor locale.

"Rusia ar putea înceta focul în orice moment, iar acest lucru ar opri războiul şi răspunsurile noastre. Este nevoie de pace şi sunt necesari paşi reali pentru a o realiza. Ucraina va acţiona în consecinţă", a mai transmis preşedintele ucrainean pe reţeaua X.

