Un general rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la Moscova, care citează Comitetul de Anchetă Rus.

Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, şeful direcţiei de instruire operaţională a forţelor armate din cadrul Statului Major General rus, a fost ucis, a anunţat comitetul.

Maşina a explodat la câteva secunde de la pornirea motorului

Potrivit primelor informaţii, Sarvarov ar fi luat parte activ la războiul din Ucraina. De asemenea, el a luat parte şi la războaiele din Siria şi Cecenia. Explozia a avut loc la ora 07:00 dimineaţa, ora Moscovei.

Maşina, Kia Sorento, a explodat la câteva secunde de la pornirea motorului. Sarvarov a ajuns la spital, dar a murit ulterior din cauza multiplelor fracturi şi răni provocate de şrapnel.

O anchetă privind "moartea" lui Sarvarov, șeful departamentului de instruire operativă din cadrul Statului Major, a fost deschisă, a anunțat comisia într-un comunicat de presă. Una dintre pistele investigate este cea "legată de serviciile speciale ucrainene", potrivit aceleiași surse.

Rușii au deschis dosar penal pentru act de terorism şi dau vina pe ucraineni pentru asasinat

Potrivit Kommersant, "teroriștii care cel mai probabil au legături cu serviciile speciale ucrainene" au folosit o mină magnetică, pe care au plasat-o sub mașina generalului. Acesta, șeful unui departament din Ministerul Apărării, a murit la spital din cauza rănilor suferite. Explozia a avut loc în jurul orei șapte dimineața, când general-locotenentul Fanil Sarvarov ieșea cu mașina din curtea unui bloc de locuințe, la volanul unei Kia Sorento.

Fanil Sarvarov a fost un general rus de carieră, născut în 1969, în orașul Gremiacinsk, din regiunea Perm. A urmat mai multe școli militare de prestigiu din Rusia, specializându-se în domeniul trupelor blindate și al strategiei militare. A participat direct în cele două războaie din Cecenia și a avut un rol activ și în coordonarea operațiunilor militare ale Rusiei în Siria, între 2015 și 2016.

Din 2016, Sarvarov a ocupat o funcție importantă în Ministerul rus al Apărării: era responsabil cu pregătirea operativă a trupelor, adică superviza cum sunt instruite și organizate forțele armate. A primit mai multe decorații, inclusiv Ordinul Curajului.

