Cine nu mai pierde bani în prima zi de concediu medical. A fost publicată OUG pe concedii medicale

Guvernul a publicat astăzi o ordonanță de urgență care corectează modul în care se aplică "tăierea" primei zile din indemnizația de concediu medical, introdusă de la 1 februarie 2026.

În forma inițială, reducerea se aplica pentru fiecare certificat medical emis, chiar dacă era vorba de aceeași boală. Asta putea duce la mai multe diminuări succesive ale indemnizației.

Ce prevede noua ordonanţă de urgenţă

Diminuarea cu o zi se aplică o singură dată, pe întreg episodul de boală, indiferent câte certificate medicale consecutive sunt emise.

Noua ordonanță stabilește că diminuarea indemnizației de concediu medical cu o zi se aplică o singură dată pentru același episod de boală, indiferent de câte certificate sunt eliberate consecutiv. Cu alte cuvinte, dacă un pacient primește concediu medical în mai multe etape pentru aceeași afecțiune (de exemplu 5 zile, apoi încă 7 zile), indemnizația nu va fi diminuată de fiecare dată, ci doar o singură dată, pentru întreaga perioadă de boală.

Totodată, actul normativ introduce excepții importante: această regulă nu se aplică în cazul concediilor de maternitate, al concediilor de risc maternal pentru gravide, pentru pacienții incluși în programele naționale de sănătate (cum sunt cei cu afecțiuni oncologice sau boli cronice grave) și nici pentru concediile medicale acordate pe perioada spitalizării, fie că este vorba despre spitalizare continuă sau de zi. De asemenea, sunt exceptate și alte tipuri speciale de concedii medicale prevăzute în OUG 158/2005, care vizează situaţii medicale grave.

Modificarea îi vizează direct pe pacienții care au nevoie de concedii medicale acordate în etape, mai ales pe cei cu boli cronice, pe bolnavii oncologici sau hematologici care urmează tratamente în cicluri, pe femeile însărcinate și pe pacienții internați. În același timp, măsura are impact și asupra angajatorilor și caselor de asigurări de sănătate, deoarece urmărește o aplicare unitară a regulilor de calcul și plată a indemnizațiilor.

Guvernul justifică adoptarea ordonanței prin faptul că aplicarea vechii formule putea duce la scăderi repetate ale indemnizației în cadrul aceleiași perioade de boală, ceea ce ar fi însemnat pierderi financiare semnificative pentru bolnavi și riscul ca unii pacienți să amâne tratamentele sau să renunțe la îngrijirea medicală din motive economice.

Toate aceste modificări au venit după ce măsura a stârnit revoltă în rândul pacienților cronici, după ce Guvernul a decis ca, începând cu 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită. Asociațiile de pacienți au avertizat că persoanele care depind de tratamente repetate și concedii medicale acordate frecvent pot pierde mii de lei pe an, iar în unele cazuri chiar echivalentul a două salarii. Nemulțumiți, bolnavii au cerut inclusiv intervenția Avocatului Poporului, acuzând că măsura îi penalizează tocmai pe cei mai vulnerabili.

