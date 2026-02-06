Simularea unui scenariu de război arată că Rusia "şi-ar atinge majoritatea obiectivelor" în doar câteva zile dacă ar invada o ţară NATO. Asta fără a-şi folosi întreaga armată şi pe fondul implicării tot mai scăzute a SUA în operaţiunile NATO.

- Simulare de război. Rusia "şi-ar atinge obiectivele" cu doar 15.000 de soldaţi dacă ar invada o ţară NATO - Profimedia

Simularea a fost realizată de ziarul german Die Welt în colaborare cu Centrul german pentru jocuri de război al Universității Helmut-Schmidt din cadrul forțelor Armate Germane. La exerciţiu au participat 16 foşti oficiali NATO, parlamentari şi experţi, iar "operaţiunea rusă" a fost plasată în octombrie 2026.

Rusia ar intra în Lituania invocând o criză umanitară în Kaliningrad

Potrivit scenariului, Rusia ar intra în Lituania invocând o criză umanitară în Kaliningrad, o eclavă rusească. Astfel, oraşul Marijampole ar fi cucerit ceea ce ar deschide un nod de legătură cu Belarusul şi implicit cu întreaga Federaţie Rusă creând aşadar o linie directă de la Moscova către centrul Europei. Conform simulării, Rusia ar avea nevoie de doar câteva zile pentru a transpune în practică un asemenea scenariu, iar Armata Rusă ar folosi doar 15.000 de militari pentru a-şi realiza obiectivele. Totul, pe fondul implicării slabe a SUA în cadrul NATO, dar şi pe fondul ezitării celorlalte ţări europene de a da un răspuns Rusiei.

"Rușii și-au atins majoritatea obiectivelor fără să își mute multe dintre propriile lor unități. Ceea ce mi-a arătat mie simularea este că, odată ce ne vom confrunta cu narațiunea escaladării din partea Rusiei, avem înrădăcinată în mentalitatea noastră ideea că noi suntem cei care trebuie să facă pasul înapoi", a declarat Bartlomiej Kot, analist de securitate care în acest scenariu a jucat rolul de prim-ministru al Poloniei.

Rusia ar invada cu doar 15.000 de soldaţi

Cum a fost posibil aşa ceva? Rusia "a mascat" invadarea Lituaniei şi ocuparea oraşului strategic Marijampole sub forma unei crize umanitare în Kalingrand. Când s-a întâmplat asta, SUA au refuzat să activeze Articolul 5 din Tratatul NATO, Germania nu şi-a activat brigada Armatei sale din Lituania după ce Armata Rusă a înconjurat unitatea cu drone şi mine antitanc, iar Polonia şi-a mobilizat Armata la graniţă, dar nu a mai trimis-o efectiv în Lituania. Marijampole este un oraş nod de legătură pentru întreagă Europă în acest context. UE şi Ucraina folosesc autostrada Via Baltica pentru a ajunge în ţările baltice prin Polonia, iar Rusia foloseşte oraşul pentru a ajunge din Belarus în Kaliningrad. Lituania e obligată de un tratat mai vechi să ţină deschise drumurile din această zonă pentru a permite Moscovei să ajungă în Kaliningrad în caz de forţă majoră.

Franz-Stefan Gady, un analist militar austriac a avut rolul şefului Marelui Stat Major al Rusiei în această simulare şi a declarat că în acest scenariu Rusia şi-a bazat invazia pe ezitarea Germaniei de a interveni. "Descurajarea depinde nu doar de capacități, ci și despre cum percepe inamicul voința noastră. În timpul simulării, eu și colegii mei ruși știam că Germania va ezita. Iar asta a fost suficient ca să câștigăm", a declarat Gady conform The Wall Street Journal. După ce simularea a luat sfârşit, Giedrus Premeneckas, şeful Marelui Stat Major al Armatei Lituaniene a declarat că într-o situaţie reală armata sa ar putea face faţă dacă Rusia ar invada cu doar 15.000 de soldaţi şi şi-ar putea apăra poziţiile până ar veni sprijinul armatelor NATO.

