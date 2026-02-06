Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde efectuează o vizită în cadrul turneului său în regiune, că Uniunea Europeană este "întotdeauna dispusă să poarte discuţii cu Rusia în efortul de a pune capăt războiului în Ucraina", dar nu va "deschide niciun canal de comunicare paralel" cu discuţiile tripartite dintre Ucraina, Rusia şi SUA desfăşurate marţi şi joi în capitala federală a Emiratelor Arabe Unite, relatează Reuters, citată de Agerpres.

- Merz: UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de la Abu Dhabi - Profimedia

"Suntem, desigur, întotdeauna pregătiţi să purtăm discuţii cu Rusia", a declarat Merz. "În prezent, aici, în Abu Dhabi, au loc discuţii coordonate... dacă putem contribui la îmbunătăţirea acestor discuţii, făcându-le şi mai reuşite, atunci o vom face. Dar nu vom deschide niciun canal paralel de comunicare", a afirmat cancelarul german.

Reacţia Rusiei

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sugerat mai devreme că Moscova ar avea contacte secrete cu unii lideri europeni, care vor să abordeze problema încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit publicaţiei Ukrainska Pravda.

Articolul continuă după reclamă

"Nu vă voi ascunde faptul că avem contacte cu unii dintre liderii europeni. Ne sună şi ne roagă să nu facem publice aceste convorbiri. Unii chiar apar aici (la Moscova). Şi menţin contacte secrete" cu noi, a declarat Lavrov într-un interviu acordat vineri postului de televiziune de propagandă al Kremlin, Russia Today (RT).

Ministrul rus de externe a recunoscut totuşi că declaraţiile făcute de liderii europeni "în timpul unor astfel de contacte confidenţiale" nu diferă de ceea ce ei afirmă public. "Aceleaşi vechi apeluri: să punem capăt războiului, trebuie făcut ceva", a spus Lavrov.

În acest context, şeful diplomaţiei ucrainene Andrii Sibiga a declarat vineri că Europa trebuie să facă dovada unei poziţii unitare şi puternice în sprijinul Ucrainei. Singurul semnal din partea europenilor către dictatorul rus Vladimir Putin ar trebui să fie o presiune sporită, a afirmat Sibiga într-o conferinţă de presă comună cu omologul său eston Margus Tsahkna la Kiev, potrivit Unian.

Europa trebuie să vorbească pe o singură voce, întrucât iniţiatorul războiului, Vladimir Putin, urmăreşte, fără îndoială, să divizeze Europa, a subliniat ministrul de externe ucrainean, întrebat cum apreciază declaraţiile anumitor lideri europeni că Europa ar trebui să înceapă negocieri cu Rusia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰