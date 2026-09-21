Un italian a moștenit peste un milion de euro, dar nu poate cheltui niciun ban. De ce nu are acces la avere

Un bărbat din Italia a descoperit o avere în seiful unchiului său, după moartea acestuia. În interior se aflau bani cash în valoare de peste un milion de euro.

Bucuria moștenitorului nu a durat însă prea mult. Bărbatul a aflat că nu poate folosi banii găsiți în seif, pentru că lirele italiene nu mai pot fi schimbate în mod obișnuit în euro, relatează Il Messaggero.

Banii ar valora în jur de 1,1 milioane de euro

Suma descoperită depășește 1,5 miliarde de lire italiene, moneda folosită în Italia înainte de introducerea euro. La cursul oficial de schimb, banii ar valora aproximativ 1,1 milioane de euro.

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Unchiul lui Stefano nu a schimbat bancnotele în perioada în care Italia a trecut la euro. Nu este clar dacă a făcut acest lucru din lipsă de încredere în bănci sau pur și simplu pentru că a amânat schimbul.

După ce a găsit banii, Stefano s-a adresat băncii și a cerut să îi transforme în euro. Cazul a ajuns însă la Banca Italiei, care ar fi refuzat cererea.

În ce situaţii se mai poate schimba lira italiană în euro

În prezent, schimbarea lirelor în euro mai este posibilă doar în anumite situații speciale. Persoana care cere conversia trebuie să dovedească faptul că a solicitat schimbarea banilor într-o perioadă foarte precisă, între 6 decembrie 2011 și 28 februarie 2012.

În plus, trebuie să existe documente care să arate că dreptul de a cere schimbarea banilor a fost păstrat valabil de-a lungul anilor.

În cazul lui Stefano, această condiție este greu de îndeplinit. Banii au fost găsiți abia recent, după moartea unchiului său, în timpul procedurilor de moștenire. Termenul în care putea fi făcută cererea expirase de mai bine de zece ani.

Fără dovada unei solicitări făcute în perioada respectivă, Banca Italiei poate respinge cererea de schimb.

Stefano nu a renunțat însă. Bărbatul a cerut ajutorul unei asociații specializate, pentru a vedea dacă există vreo cale legală prin care bancnotele să poată fi schimbate în euro.