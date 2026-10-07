Observator » Evenimente » DN 73 va fi deschis după mai bine de 15 ani. Drumul turistic de 74 km, modernizat complet

Video DN 73 va fi deschis după mai bine de 15 ani. Drumul turistic de 74 km, modernizat complet

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Claudiu Loghin | Timp citire: 2 minute
Publicat la 07.10.2026, 14:13 | Modificat la 07.10.2026, 14:13

Veşti bune pentru şoferii care circulă pe ruta Braşov-Piteşti! După 15 ani în care a fost în şantier, DN 73 este... aproape gata. Lucrările principale de consolidare şi modernizare a şoselei care străbate munţii au fost finalizate şi se poate circula.

A fost un proiect complex, de lungă durată și dificil, cu un parcurs complicat. Lucrările au presupus schimbarea completă a structurii drumului acolo unde a fost necesar, inclusiv refacerea stratului de uzură și a straturilor de adâncime. Iar intervențiile au fost necesare în foarte multe zone. În urmă cu 15 ani, DN73 se afla într-o stare foarte proastă pe aproape toată lungimea sa de 74 de kilometri, în special pe porțiunea dintre Tohanul Nou și județul Argeș.

Povestea modernizării a început în 2011, când Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat primul contract. Acesta a fost reziliat nouă ani mai târziu, iar în 2024 autoritățile au împărțit cei 74 de kilometri în două loturi.

Lotul 1, de la Câmpulung Muscel la Fundata, are o lungime de 37,6 kilometri. Lucrările au costat 426 de milioane de lei și se află acum în etapa procedurilor pentru recepția finală.

Articolul continuă după reclamă

Lotul 2, cu o lungime de 36 de kilometri, se întinde de la Fundata la Brașov și este tronsonul de pe care transmitem aceste imagini. Valoarea totală a lucrărilor a fost de aproximativ 213 milioane de lei. Mai trebuie aplicate doar marcajele în zonele în care contractul prevede acest lucru. În rest, lucrările sunt finalizate.

Pe lângă refacerea completă a structurii drumului acolo unde a fost nevoie, au fost construite rigole, ziduri de sprijin, șapte poduri și nu mai puțin de 89 de podețe.

Drumul Național 73 este o rută turistică importantă și extrem de aglomerată, în special la sfârșit de săptămână, în perioadele de vacanță și în sezonul turistic.

Pe acelaşi subiect
Claudiu Loghin
Claudiu Loghin
Like
infrastructura brasov pitesti drum national
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.