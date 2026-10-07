Veşti bune pentru şoferii care circulă pe ruta Braşov-Piteşti! După 15 ani în care a fost în şantier, DN 73 este... aproape gata. Lucrările principale de consolidare şi modernizare a şoselei care străbate munţii au fost finalizate şi se poate circula.

A fost un proiect complex, de lungă durată și dificil, cu un parcurs complicat. Lucrările au presupus schimbarea completă a structurii drumului acolo unde a fost necesar, inclusiv refacerea stratului de uzură și a straturilor de adâncime. Iar intervențiile au fost necesare în foarte multe zone. În urmă cu 15 ani, DN73 se afla într-o stare foarte proastă pe aproape toată lungimea sa de 74 de kilometri, în special pe porțiunea dintre Tohanul Nou și județul Argeș.

Povestea modernizării a început în 2011, când Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat primul contract. Acesta a fost reziliat nouă ani mai târziu, iar în 2024 autoritățile au împărțit cei 74 de kilometri în două loturi.

Lotul 1, de la Câmpulung Muscel la Fundata, are o lungime de 37,6 kilometri. Lucrările au costat 426 de milioane de lei și se află acum în etapa procedurilor pentru recepția finală.

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Lotul 2, cu o lungime de 36 de kilometri, se întinde de la Fundata la Brașov și este tronsonul de pe care transmitem aceste imagini. Valoarea totală a lucrărilor a fost de aproximativ 213 milioane de lei. Mai trebuie aplicate doar marcajele în zonele în care contractul prevede acest lucru. În rest, lucrările sunt finalizate.

Pe lângă refacerea completă a structurii drumului acolo unde a fost nevoie, au fost construite rigole, ziduri de sprijin, șapte poduri și nu mai puțin de 89 de podețe.

Drumul Național 73 este o rută turistică importantă și extrem de aglomerată, în special la sfârșit de săptămână, în perioadele de vacanță și în sezonul turistic.