Șoferii caută soluții ca să scape de tarifele RCA tot mai mari! Unii își fac asigurarea pe numele părinților, alții aleg să circule fără. Există însă și o cale legală: dacă primești oferte mult prea mari de la trei companii, poți cere ajutorul Biroului Asigurătorilor Auto. Mii de șoferi au făcut deja asta anul acesta.

Prețul mediu al unei polițe RCA pe un an a ajuns la peste 2.140 de lei. Scumpirea e de 21%, spune Autoritatea de Supraveghere Financiară. Procentul e însă o medie. În realitate, sunt şoferi pentru care creşterea e mult mai mare. "Un fiat, 22 de milioane. Foarte mult. Mai ales că eu am bonus 8. Ăştia nu ştiu decât să ia bani".

Un șofer din Teleorman, cu o mașină diesel de 2,2 litri și 136 de cai putere, a plătit anul trecut 1.472 de lei pe RCA. După o singură daună, cea mai ieftină ofertă de anul acesta a ajuns la 2.790 de lei, iar la asigurătorul de anul trecut, la aproape 4.900.

"A crescut preţul reparaţiilor, al daunelor. Şi mai e de luat în calcul inflaţia. Mai multe accidente, de valori mai mari. Reparaţiile au fost mai scumpe şi accidentele mai multe şi atunci normal că preţul a crescut. Şi acest preţ se regăseşte în preţul poliţei de asigurare", spune Sergiu Costache, expert asigurări.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă ar fi vorba de doar 21 de procente, aş fi mulţumit. Dar creşterile sunt de la 40 de procente în sus uneori. 08.53 Dacă nu ştii să fentezi sistemul, plăteşti mai mult decât face. Şi ajungem să plătim 4-5.000 de lei pentru un RCA pentru un copil de 23-24 de ani. Într-adevăr, riscul de daune e mare. Fac tinerii asigurări pe numele părinţilor? Da, în proporţie de 80%", explică Valeriu Bădilă, broker RCA.

Șoferii mai au o soluţie pentru a plăti un preţ mai mic

De exemplu, dacă un șofer de 45 de ani din București primește trei oferte RCA, de peste 2.700 de lei, deși tariful de referință pentru categoria lui este de 2.400 de lei, poate face cerere online la BAAR. Biroul Asigurătorilor îi găsește, în cel mult 20 de zile, o companie care să ii ofere acest tarif, cu aproape 500 de lei mai mic.

"Dacă preţurile primite depăşesc cu 36% preţul de referinţă, Biroul Asigurătorilor obligă unul din asigurătorii care vând RCA să îţi vândă la preţul de referinţă", spune Sergiu Costache, expert asigurări.

În prima jumătate din acest an, aproape 55.000 de șoferi au apelat la această metodă, cu 14% mai mulți decât anul trecut. Circa 7.400 de mașini au primit astfel un preț mai mic decât oferta inițială. Din cauza scumpirilor a crescut și numărul șoferilor care circulă fără RCA. Estimările arată că ar fi în jur de trei milioane şi jumătate de vehicule care n-au asigurare obligatorie.