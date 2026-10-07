Este anchetă în Italia după ce apartamentul unui cuplu de români a sărit în aer iar explozia a avariat grav o clădire din oraşul Bergamo.

Cei doi au supravieţuit deflagraţiei dar sunt în stare critică. Aproximativ 50 de locatari au fost evacuați după ce clădirea a fost declarată nelocuibilă. Anchetatorii vorbesc despre o reparaţie eşuată şi improvizaţii făcute pe cont propriu de locatarul român.

Anchetatorii verifică mai multe ipoteze

Primele verificări și cercetările făcute la fața locului de polițiști și pompieri au oferit indicii despre cauzele exploziei. Anchetatorii au descoperit că țeava de gaz din apartament era desprinsă, deși valva de siguranță era închisă, scrie presa italiană.

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În acest moment, anchetatorii nu exclud nicio variantă. Una dintre ipoteze este ca țeava să fi fost desprinsă temporar pentru reparații sau lucrări de întreținere. În același timp, este luată în calcul și posibilitatea unei sinucideri.

Structura internă a apartamentului a fost esenţială în limitarea pagubelor. Pereții despărțitori din gips-carton s-au prăbușit în explozie, dar au funcționat ca o supapă de siguranță, împiedicând unda de șoc să afecteze structura portantă a întregii clădiri.