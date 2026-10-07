Programul Marelui Premiu de Formula 1 al Singapore, cursă transmisă LIVE de Antena 1 şi AntenaPLAY

Formula 1 continuă săptămâna aceasta cu Marele Premiu de la Singapore, al treilea Grand Prix consecutiv. După cursele de la Baku şi Sepang, "Marele Circ" revine pe circuitul stradal din Singapore, sub lumina reflectoarelor. Acesta este al şaselea şi ultimul sprint din acest sezon.

Etapa trecută a avut loc Marele Premiu al Bahrainului, care s-a disputat însă în Malezia, la Sepang, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. După o cursă nebună, Max Verstappen a câştigat prima sa cursă din acest sezon.

Programul complet al Marelui Premiu de la Singapore

Acţiunea din Singapore începe vineri, la ora 11.30, atunci când va avea loc singura sesiune de antrenamente din acest weekend, LIVE în AntenaPLAY. Tot vineri, de la ora 15.30, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, vor avea loc calificările pentru cursa de sprint.

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, de la ora 11.45, va avea loc cursa de sprint, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Piloţii vor reveni la ora 16.00 pe circuit pentru calificări. Duminică, de la ora 14.45, va avea loc cursa, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Circuitul din Singapore a debutat în Formula 1 în 2008 şi are o lungime de 4,927 km. Piloţii trebuie să parcurgă 62 de tururi în cursă, iar cel mai bun timp a fost stabilit în 2025 de Lewis Hamilton (1:33.808).

În urmă cu un an, George Russell trecea primul linia de sosire în Marele Premiu din Singapore. Britanicul a fost urmat pe podium de Max Verstappen şi Lando Norris. Russell, care a abandonat week-end-ul trecut în Malaezia, va pleca din coada grilei, pentru că va schimba motorul.

Programul Marelui Premiu de la Singapore

Vineri

11.30: Antrenament 1 (AntenaPLAY)

15.30: Calificări sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Sâmbătă

11.45: Cursa de sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

16.00: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică

14.45: Cursă (Antena 1 şi AntenaPLAY)