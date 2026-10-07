SUA emit avertizare de călătorie în Rusia după suspiciunea de ciumă. Ruşii spun nu există niciun caz confirmat

Ambasada SUA a emis o avertizare de călătorie de nivel 4 în Rusia, după ce o angajată a unui institut de cercetare a ciumei din Siberia s-a îmbolnăvit și a murit într-un caz de posibilă ciumă pneumonică. Cetățenii americani aflați în prezent în Rusia sunt sfătuiți să părăsească imediat țara. Până acum, aproximativ 200 de persoane au fost plasate în carantină, însă autoritățile ruse susțin că nu sunt motive de îngrijorare.

Fotografie de la Institutul de Cercetare a Ciumei din Irkutsk, Siberia. 2019 - ProfiMedia

"Ambasada SUA a luat la cunoștință relatările din presă din regiunea Irkutsk privind un caz suspect de ciumă pneumonică, soldat cu decesul unei persoane, precum și măsurile de carantină asociate și închiderea unor spitale din Irkutsk. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situația. Guvernul SUA are posibilități limitate de a acorda asistență cetățenilor americani aflați în Rusia, în special în afara Moscovei. Personalul guvernului SUA se poate confrunta cu restricții suplimentare privind deplasările personale și oficiale în anumite regiuni, din cauza preocupărilor legate de sănătate și securitate.

Avertizarea de călătorie de nivel 4 a Departamentului de Stat („Nu călătoriți”) pentru Rusia rămâne în vigoare și precizează că cetățenii americani aflați în prezent în Rusia ar trebui să părăsească imediat țara. Cetățenii americani care intenționează să călătorească în Rusia sunt din nou sfătuiți insistent să nu facă acest lucru, din cauza riscului de detenție nejustificată și a preocupărilor de securitate" anunţă Ambasada SUA în Rusia.

Angajată a unui institut de cercetare a ciumei, moartă în condiţii suspecte

O angajată a unui institut de cercetare a ciumei din Siberia s-a îmbolnăvit și a murit, în circumstanțe care nu au fost făcute publice, pe 2 octombrie, determinând autoritățile să plaseze în carantină aproximativ 200 de persoane și provocând temeri legate de sănătatea publică pe rețelele sociale. Autoritățile nu au asociat activitatea sa profesională cu moartea femeii.

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Potrivit Reuters, presa rusă a identificat victima drept Darya Shipilova, o angajată de 28 de ani a laboratorului Institutului de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk pentru Siberia și Orientul Îndepărtat. Autoritățile au declarat că aceasta a murit din cauza unui tip necunoscut de pneumonie, însă, ca măsură de precauție, au plasat în carantină toate persoanele care intraseră în contact cu ea.

Ipoteze privind cauza morţii Daryei Shipilova

Pe rețelele sociale au circulat informații neconfirmate despre modul în care s-ar fi îmbolnăvit.

Potrivit unei versiuni, ar fi scăpat la locul de muncă o eprubetă care conținea bacterii vii, ipoteză respinsă de autoritatea sanitară din Rusia. O altă versiune susținea că s-ar fi îmbolnăvit după o călătorie în Thailanda. O a treia spunea că s-ar fi îmbolnăvit după ce a mers într-o zonă din apropierea graniței cu Mongolia.

Nu există dovezi publice care să susțină vreuna dintre aceste teorii.

Nu există nicio confirmare că ar fi murit de ciumă, deși un guvernator regional a declarat că „este posibil” ca aceasta să fi murit de ciumă.

Autoritatea sanitară Rospotrebnadzor a anunțat că femeia a murit din cauza unui tip necunoscut de pneumonie și că nu au fost depistați agenți patogeni relevanți la niciuna dintre persoanele care au intrat în contact cu ea.

Elena Sofina, o oficială locală din Siberia, a declarat că 60% dintre persoanele plasate în carantină au fost între timp lăsate să plece. Presa locală a relatat că aproximativ 200 de persoane fuseseră inițial plasate în carantină. Ea a precizat că "un diagnostic periculos" nu a fost confirmat.