Noi drone au fost observate deasupra unor obiective militare din Danemarca în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a doua zi consecutivă, a anunţat duminică armata daneză.

Un nou incident cu drone neidentificate, deasupra unor obiective militare din Danemarca - Profimedia

"Forţele armate confirmă că au fost observate drone deasupra mai multor situri în timpul nopţii. Mai multe mijloace au fost desfăşurate", a declarat armata daneză într-un comunicat care nu a oferit alte detalii despre incidente sau despre răspunsul armatei, transmite AFP, conform Agerpres.

Mass-media daneze au raportat că niciun aeroport nu a fost închis pe timpul nopţii.

Prezenţa misterioasă a dronelor în Danemarca şi Norvegia din 22 septembrie a dus la închiderea mai multor aeroporturi, Copenhaga sugerând o posibilă implicare a Rusiei.

Sâmbătă, armata daneză a declarat că drone neidentificate au fost observate deasupra "mai multor situri militare" în noaptea de vineri spre sâmbătă, dar a refuzat să dezvăluie alte detalii.

Poliţia a confirmat că una sau două drone au fost observate vineri seară în apropierea şi deasupra bazei militare de la Karup, cea mai mare din ţară, care găzduieşte toate elicopterele forţelor armate, supravegherea spaţiului aerian, şcoala de piloţi şi funcţiile de sprijin.

NATO şi-a sporit vigilenţa în Marea Baltică în urma acestor intruziuni, a declarat un purtător de cuvânt al alianţei.

Aceste măsuri consolidate includ desfăşurarea mai multor platforme de informaţii, supraveghere şi recunoaştere, precum şi cel puţin o fregată de apărare aeriană în regiunea aflată la vest de Rusia, a declarat Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al alianţei, într-o conferinţă de presă susţinută în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Copenhaga va găzdui miercuri şi joi un summit al Uniunii Europene.

