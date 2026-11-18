Comisia Europeană a aprobat comercializarea în Uniunea Europeană a Daraxonrasib, un nou medicament destinat pacienților adulți cu cancer pancreatic metastatic. Tratamentul poate fi administrat persoanelor care au urmat anterior cel puțin o altă schemă terapeutică, potrivit News.ro.

Un nou tratament pentru cancerul pancreatic, aprobat în UE. Când ar putea ajunge la pacienţi - Profimedia

"Acest nou medicament împotriva cancerului a făcut obiectul unor proceduri de reglementare accelerate, prevăzute în cadrul reformei farmaceutice a UE, fără a se compromite standardele riguroase ale UE în materie de siguranţă, de calitate şi de eficacitate", a transmis Comisia Europeană, într-un comunicat de presă.

Procedurile au inclus o examinare progresivă de către Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA), care a emis o evaluare ştiinţifică pozitivă în termen de puţin peste 100 de zile, aproape jumătate din durata termenului legal anterior de 210 zile.

"Medicamentul nou autorizat ar putea răspunde unei nevoi medicale nesatisfăcute, deoarece vizează o boală gravă pentru care sunt necesare opţiuni de tratament mai bune. Din acest motiv, a fost numit medicament cu prioritate ridicată în cadrul instrumentului Pathfinder pentru medicamentele împotriva cancerului al EMA", precizează Comisia.

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Daraxonrasib face, de asemenea, obiectul unei evaluări clinice comune (ECC) în curs de desfăşurare de către Grupul de coordonare al statelor membre privind evaluarea tehnologiilor medicale.

Evaluările clinice comune le permit statelor membre ale UE să colaboreze pentru a evalua beneficiile clinice ale medicamentelor noi şi ale anumitor dispozitive medicale, reducând duplicarea eforturilor, economisind timp şi resurse şi oferind întreprinderilor un proces mai clar şi mai previzibil. Întocmirea raportului ECC este accelerată pentru a fi disponibil în decembrie, cu scopul de a facilita accesul la acest medicament în întreaga UE.