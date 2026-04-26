Un poliţist israelian a confiscat un steag al Ungariei de la un protest pentru că semăna cu steagul Palestinei
Un ofițer de poliție israelian a confiscat săptămâna trecută un drapel maghiar de la un protestatar antiguvernamental din nordul Israelului, susținând că ar putea "provoca" din cauza asemănării culorilor cu steagul palestinian.
Protestatarul, care demonstra la protestul săptămânal pro-democrație de la Karkur Junction, a spus pentru pubicaţia Haaretz că, înainte de a îi fi luat steagul, a observat un ofițer de poliție care îl privea suspicios.
"Trei din cele patru culori ale drapelului palestinian apar și pe steagul Ungariei, așa că i-am spus că este steagul Ungariei", și-a amintit el. Acesta a adăugat că ofițerul a chemat apoi un comandant, care a confiscat steagul.
"Când i-am explicat că este steagul Ungariei, mi-a spus: 'Poate înțelegi tu asta, dar alții nu'. M-am oferit să-mi pun steagul înapoi în mașină, dar el a refuzat și l-a confiscat. Abia după încheierea protestului a fost de acord cu cererea mea și mi-a returnat steagul".
Unitatea de consiliere juridică a poliției a decis în 2024 că ofițerii nu au voie să confiște pancarte la demonstrații, "chiar dacă acestea conțin mesaje critice sau provocatoare". Directiva a fost emisă în urma unei petiții adresate Înaltei Curți de Justiție a Israelului împotriva confiscării pancartelor de protest, iar judecătorii au invocat-o atunci când au decis să respingă petiția. În practică, însă, ofițerii de poliție din întreaga țară au acționat în mod repetat încălcând aceste îndrumări.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰