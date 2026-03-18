Un proprietar din Belgia, amendat cu 16.000 de euro, după ce le-a închiriat unor români o casă dărăpănată

Un proprietar al unei case din Zonhoven, Belgia, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și o amendă de 16.000 de euro, după ce a închiriat camere într-o casă dărăpănată unor muncitori români în construcții.

Ferestrele erau putrede, pereții erau umezi și mucegăiți, iar sistemul de încălzire și cel electric erau învechite. Drept urmare, exista un risc crescut de electrocutare și intoxicație cu monoxid de carbon. Acum, proprietarul trebuie să repare sau să demoleze proprietatea în termen de un an, în caz contrar trebuie să plătească o amendă de 150 de euro pe zi, scrie vrt.be

Bărbatul închiria proprietatea de 30 de ani. Până la 60 de persoane erau înregistrate acolo, dar problemele au ieșit la iveală abia în timpul unui control aleatoriu al poliției. „S-a gândit exclusiv la câștiguri financiare, fără a fi nevoit să suporte niciun cost asupra proprietății. Acțiunea s-a încheiat datorită unei intervenții fortuite a poliției; altfel, inculpatul ar fi continuat pur și simplu”, se arată în motivarea instanței.

Penalitate de 150 de euro pe zi

Articolul continuă după reclamă

Proprietarul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și o amendă de 16.000 de euro. I-au fost confiscate 41.200 de euro din chirie. Bărbatul trebuie să remedieze toate defectele proprietății sau să demoleze clădirea în termen de un an, altfel trebuie să plătească o amendă de 150 de euro pe zi.

Dacă proprietarul nu va lua aceste măsuri personal, va trebui să suporte costurile atunci când Primăria Zonhoven sau Inspectorul Flamand pentru Locuințe vor efectua lucrările.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰