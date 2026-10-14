Poliţia germană a deschis o anchetă împotriva a doi adolescenţi acuzaţi că ar fi controlat un robot care ar fi pipăit o fată de 16 ani, la Köln, scrie BBC, citat de news.ro.

Un robot a fost confiscat de Poliţia germană după ce ar fi pipăit o adolescentă - Poliţia din Koln

Poliţia din Koln a confiscat robotul roşu şi auriu care ar fi apucat-o pe fată de fese şi ar fi făcut mişcări de împingere împotriva ei, înainte ca aceasta să ţipe şi să se îndepărteze. Poliţia din Renania de Nord-Westfalia a declarat că proprietarul robotului, în vârstă de 16 ani, şi prietenul său, de 19 ani, ar fi transmis incidentul în direct pe reţelele sociale şi ar fi comentat asupra acestuia.

Poliţia a confiscat două telefoane mobile aparţinând suspecţilor

Conform unei declaraţii a Poliţiei publicate pe Facebook, dispozitivul înalt de 120 de centimetri s-a apropiat de fată din spate în timp ce aceasta se afla împreună cu prietenii săi, sâmbătă, în jurul miezului nopţii, ora locală. Fata se afla în faţa unui fast-food din apropierea centrului oraşului când a avut loc incidentul, a precizat Poliţia.

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Serviciile de urgenţă au fost alertate, iar adolescentul şi bărbatul care fac acum obiectul anchetei au fost găsiţi la un bloc distanţă, la scurt timp după aceea. Robotul a fost descoperit în portbagajul unei maşini, unde băiatul îl plasase, a precizat poliţia. O fotografie publicată de Poliţie îl arată pe robot purtând o mustaţă neagră, un lanţ de culoare aurie şi un maiou alb.

Odată cu robotul, Poliţia a confiscat două telefoane mobile aparţinând suspecţilor. Aceştia încearcă să stabilească dacă cineva controla în mod deliberat mişcările robotului în momentul incidentului. Într-o postare ulterioară pe Facebook, Poliţia a avertizat că unele comentarii de pe reţelele sociale referitoare la acest caz "pot depăşi limita şi, în cel mai rău caz, pot constitui o infracţiune".