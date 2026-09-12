Un român a recurs la un gest extrem în Spania, după ce autorităţile iberice au vrut să-i ia copilul cu dizabilităţi. Poliţia a intervenit înainte să se ajungă la o tragedie.

Un român a vrut să-şi dea foc după ce autorităţile din Spania au vrut să-i ia copilul cu dizabilităţi - Profimedia / imagine ilustrativă

Românul în vârstă de 50 de ani s-a stropit cu benzină şi a ameninţat că-şi dă foc cu o brichetă în faţa sediului Canal Sur din Malaga. Bărbatul a recurs la acest gest după ce guvernul regional din Andaluzia a luat decizia de a prelua custodia fiului său, un copil de 11 ani cu dizabilităţi.

Românul de 50 de ani a încercat să-şi recupereze fiul în instanţă

Autorităţile au fost alertate imediat, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, de poliţie şi de pompieri. Însă până la sosirea acestora, un jurnalist al Canal Sur a ţinut rolul negociatorului, profitând de faptul că ştie limba engleză şi a putut discuta cu românul. Bărbatul a fost ulterior dus la spital, cu arsuri minore pe braţe.

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Totul a început pe 28 aprilie, atunci când minorul de 11 ani a căzut de la fereastra unui apartament. În acel moment, copilul cu dizabilităţi se afla în grija surorii sale în vârstă de 17 ani. Copilul a supravieţuit după ce căderea i-a fost atenuată de o copertină. La acest incident se adăugă rapoarte ale autorităţilor din Anglia care şi-au informat colegii din Spania despre faptul că minorul nu a fost îngrjit corespunzător în perioada în care familia a stat în Regatul Unit.

Autorităţile iberice au pus cap la cap toate aceste informaţii şi au demarat procesul de preluare a minorului în custodia statului. Românul de 50 de ani a încercat să-şi recupereze fiul în instanţă, dar apelurile sale au fost respinse de judecătorii spanioli.