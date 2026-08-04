Este ziua internaţională a bufniţei şi a fost sărbătoare mare la Braşov. La grădina Zoologică de acolo trăieşte unul dintre puţinele exemplare de bufniţe polare din România. Pasărea spectaculaosă este admirată în fiecare zi, dar cu atât mai mult astăzi când zeci de ochi au analizat prădătorul din zonele arctice.

El este Ookpik. Grădina Zoologică din Braşov îi este casă din 2017. Bufniţa polară a fost adusă din Germania şi s-a adaptat perfect la umbra muntelui Tâmpa. De ziua internaţională a bufniţei, ochii micilor curioşi au stat aţintiţi asupra păsării spectaculoase. Deşi e sărbătorit în plină caniculă, Ookpik are propriul lui refugiu de răcoare.

"E puţin norocos faţă de ceilalţi. El stă în cel mai în spate, la el mai rar bate soarele. Atracţia lui principală este când venim cu şoareci, cu şobolani. În câteva secunde vine şi le ia", spune un inspector de specialitate.

Copiii au învăţat de la specialişti secretele păsărilor prădătoare

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"Nu ştiam că este albă ca să se camufleze, mi-a plăcut", menţionează un copil.

"Şi pentru mine au fost întrebări la care nu puteam să răspund. Foarte interesantă, foarte drăguță, mai ales pentru copii şi au ce învăţa", spun oamenii.

"Avem activităţi la masă, cât şi activităţi sportive astfel încât copiii să descopere importanţa şi abilităţile acestor păsări prin jocuri şi concursuri", explică Mihai Milea, responsabil educational Zoo Brașov.

"E foarte interesant, cel puţin partea de activităţi pentru copii. Și puzzle-uri, şi cursurile interactive", spune o persoană.

Bufnițele sunt prădători de elită. Zborul lor este complet silenţios şi îşi iau prada prin surprindere. Din păcate, bufnița polară este clasificată ca Vulnerabilă, numărul păsărilor fiind în scădere din cauza schimbărilor climatice.