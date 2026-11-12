Schema prin care 7 români au făcut o mică avere în Austria. Sistemul de garanţie, fraudat cu 600.000 de sticle

O grupare formată din cel puţin şapte români este suspectată că a fraudat sistemul de returnare a ambalajelor din Austria, cu aproximativ 600.000 de sticle falsificate. Prejudiciul se ridică la câteva sute de mii de euro. Un român a fost deja condamnat, alţi doi au fost arestaţi în România, iar trei suspecţi sunt în continuare căutaţi.

Persoana care introduce sticla de plastic în mașina de returnare a garanţiei - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Frauda a fost descoperită pe 6 martie 2026, în Wiener Neustadt, după ce un român de 29 de ani a încercat să încaseze la casa unui supermarket bani pentru bonuri de returnare obţinute ilegal. Poliţiştii l-au reţinut şi au găsit în maşina sa o cantitate mare de sticle reutilizabile falsificate, scrie Heute. Bărbatul a fost încarcerat.

Cum funcţiona frauda cu sticle falsificate

Anchetatorii au stabilit că, de la sfârşitul lunii ianuarie 2026, cel puţin şapte români, cu vârste între 29 şi 41 de ani, ar fi returnat sticle falsificate la automatele din supermarketuri din întreaga Austrie.

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Unul dintre suspecţi închiriase un depozit în districtul Bruck der Leitha, unde erau aduse cu camioanele sticle fabricate special, cu etichete falsificate. Acestea erau apoi transportate cu autoutilitare la magazine.

Între sfârşitul lunii ianuarie şi jumătatea lunii martie, gruparea ar fi încasat bani pentru aproximativ 600.000 de sticle falsificate. Prejudiciul este estimat la o sumă de ordinul sutelor de mii de euro.

Doi români, arestaţi în România. Alţi trei sunt căutaţi

În urma anchetei, poliţiştii au identificat alţi şase suspecţi şi au emis mandate europene de arestare pentru cinci dintre ei.

Doi bărbaţi, ambii în vârstă de 37 de ani, au fost arestaţi în România pe 27 şi 28 octombrie 2026. Alţi trei sunt în continuare căutaţi.

Românul de 29 de ani, prins în martie, a fost condamnat definitiv, la jumătatea lunii august, la 15 luni de închisoare, dintre care zece cu suspendare.