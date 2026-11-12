Un cuplu din India a transformat o cameră de doar 37 de metri pătrați într-o afacere de succes, cultivând un condiment. Cei doi susțin că obțin venituri anuale de până la 47.500 de euro, folosind o tehnologie care permite creșterea plantelor în condiții controlate, fără să aibă nevoie de pământ.

Cultivă "aurul roșu" într-o cameră de 37 mp, fără pământ. Un kilogram se vinde cu aproape 6.000 de euro - Facebook

Cultivarea șofranului este asociată, de obicei, cu clima rece, însă un cuplu din statul indian Maharashtra a găsit o modalitate de a produce acest condiment scump în propria garsonieră.

Akshay Holey și Divya Lohakare Holey au transformat o încăpere de 37 de metri pătrați într-o fermă de șofran, folosind tehnologia în locul metodelor agricole tradiționale.

Afacerea lor se bazează pe aeroponie, o tehnică care le permite creșterea plantelor fără nevoia solului. Cei doi folosesc condiții de mediu controlate și o ceață bogată în substanțe nutritive pentru a cultiva șofran, demonstrând cum tehnologia poate crea oportunități dincolo de agricultura convențională.

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Afacerea a înregistrat și rezultate financiare încurajatoare. Potrivit lui Akshay, în ultimii ani, afacerea le-a adus venituri anuale de aproximativ 38.000-47.500 de euro.

Cum a început cuplul să cultive șofran

Akshay, absolvent al unei facultăți de administrare a afacerilor și soția sa, Divya, care a lucrat anterior în sectorul bancar, au început să exploreze posibilitatea cultivării șofranului în 2020.

Cei doi au identificat o oportunitate pe o piață unde cererea de șofran rămâne ridicată, în timp ce producția internă este relativ limitată din cauza condițiilor necesare ca planta să reziste.

În loc să se bazeze pe agricultura convențională, ei au decis să înțeleagă tehnologia din spatele potențialei afaceri și au petrecut câte trei luni, pe parcursul a doi ani, învățând meserie de la cultivatorii de șofran în spații închise. Primul lor experiment a avut 100 de bucăți, cu o greutate totală de un kilogram, iar prima recoltă le-a adus câteva grame, dar au continuat să încerce. Ulterior au încercat cu o cantitate mai mare și au reușit să obțină 1.600 de grame de condiment. Succesul i-a încurajat să extindă activitatea.

Cum cultivă șofran fără pământ

Cultivarea șofranului necesită, în general, condiții climatice specifice, ceea ce face dificilă reproducerea sa în regiunile cu temperaturi extreme. Soții Holey au depășit această provocare prin agricultura aeroponică.

În acest mod, plantele cresc fără să fie plantate în sol, iar rădăcinile lor primesc umiditate și substanțe nutritive printr-un sistem controlat de pulverizare, reproducând condițiile necesare pentru cultivare, în ciuda temperaturilor ridicate din orașul în care locuiesc.

Și-au amenajat un spațiu de lucru într-o încăpere de 37 de metri pătrați, iar acum, pentru că succesul este răsunător, soții pregătesc o altă unitate cu o suprafață de 480 de metri pătrați pentru a se extinde. Recoltarea șofranului are loc între august și decembrie, în timp ce lunile rămase sunt folosite pentru creșterea și întreținerea bulbilor destinați recoltelor viitoare.

Venituri anuale de până la 47.500 de euro și o marjă de profit de 80%

Cuplul se bucură de un succes nemaipomenit. Akshay a declarat că afacerea a generat venituri anuale între 38.000 și 47.500 de euro anual. Șofranul este vândut cu aproximativ 6 euro pe gram, ajungând așadar la un preț de aproximativ 6.000 de euro pe kilogram, potrivit Economic India Times.

El susține, de asemenea, că afacerea poate atinge marje de profit de aproximativ 80%. Energia solară contribuie la reducerea facturilor la electricitate, în timp ce absența agriculturii convenționale, bazate pe sol, elimină necesitatea utilizării îngrășămintelor.

Cei doi se ocupă personal și de o mare parte din activități, în loc să depindă de angajați.

Utilajele folosite în sistemul lor pot de asemenea funcționa între 20 și 25 de ani, ceea ce transformă echipamentele într-o investiție pe termen lung.