Unele lecţii e mai bine să le înveţi pe pielea altuia. E ce încearcă să facă militarii români, francezi şi americani, care se antrenează împreună la Cincu, pornind de la învăţăturile trase în urma războiului din Ucraina. Atacurile cu rachete și drone au schimbat la faţă conflictul modern, iar armatele NATO verifică cât de bine pot acționa împreună în faţa noilor ameninţări. Exercițiul reunește militari din 23 de națiuni.

"În spatele meu sunt două tipuri de artilerie care lucrează împreună. Sistemele HIMARS lovesc ținte aflate foarte departe, iar obuzierele CAESAR execută foc rapid și se mută imediat din poziție. Țintele nu sunt alese de echipaj, ci vin digital, printr-o rețea comună NATO. Asta se testează aici: cât de repede poate fi identificată o țintă și lovită, fără ca artileria să rămână expusă", a explicat Cristi Popovici, reporter Observator.

3.000 de militari din 23 de ţări aliate iau parte la Exerciţiul Dynamic Front 26. Trageri au loc simultan în România, Polonia, Germania si Spania. Exerciţiul urmărește să afle cât de bine se coordonează unitățile de artilerie din armate diferite, urmând aceleași proceduri.

"Vom executa misiuni de counterfire, venind în sprijinul radar, de angajare HIMARS care este în dotarea României, dar şi în dotarea polonezilor, precum şi la sistemul CAESAR din dotare colegilor francezi. Dorim să vedem un timp de reacţie cât mai rapid din partea sistemului de angajare aliat, dar şi a sistemului radar. În momentul de faţă România are 56 de sisteme", a explicat Cosmin Calapod, comandant bateria RADAR.

Scenariile sunt construite pornind de la lecțiile învățate în conflictele recente, în special din războiul din Ucraina, unde atacurile cu rachete şi drone sunt aproape zilnice.

"Trebuie să fim pregătiţi să distrugem între 600 şi 1.200 de rachete balistice, rachete de croazieră. Acesta este un obiectiv ambiţios, dar este critic să exersăm acest obiectiv. Care este mesajul pe care NATO îl transmite Rusiei cu acest exerciţiu la Cincu? Unitate!", a explicat Steven Carpenter, Multi-Domain Command – Europe.

Pe lângă trupele române și cele americane, acest exercițiu este strâns legat de prezența militară franceză în România. Franța este națiunea-cadru a Grupului de Luptă NATO staționat la Cincu, o structură gândită să poată crește rapid până la nivel de brigadă, cu mii de militari și tehnica grea aferentă, atunci când situația o impune.

"Pentru noi este un pas crucial pentru că vrem să fie o cooperare care este tehnică şi tactică şi integrată cu aliaţii noştri din NATO. Este o oportunitate fantastică să ne antrenăm împreună, să ne pregătim să luptăm împreună", a explicat Regis Anthionoz comandant al Multinational Battlegroup NATO din România.

Pe lângă exercițiile de astăzi, Armata României continuă să își modernizeze capacitățile şi pe termen lung. Prin Programul european SAFE, România poate accesa peste 16 miliarde de euro pentru achiziții de echipamente militare. În lista de proiecte sunt incluse, printre altele, sisteme de artilerie și muniție de mare precizie, blindate 8×8 produse și la în țară, și mijloace moderne de apărare aeriană și anti-dronă.

