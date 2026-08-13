Un tren de pasageri a deraiat în Marea Britanie. Cauza accidentului este necunoscută

Un tren de pasageri a deraiat joi după-amiaza, în apropierea Gării Lewes, în sudul Angliei, anunţă Poliţia Britanică a Transporturilor, fără să precizeze imediat dacă există victime, relatează AFP.

Într-o declarație adresată BBC, un purtător de cuvânt al Network Rail și Southern Rail a afirmat: "Avem cunoștință de faptul că un tren de călători a deraiat în zona Lewes din East Sussex. Serviciile de urgență se află la fața locului și vom oferi informații suplimentare de îndată ce vom putea".

"Agenţii se află în prezent la faţa locului, în apropiere de Gara Lewes, în urma unor semnalări a deraierii unui tren", la ora locală 15.54 (17.54, ora României)", a anunţat poliţia britanică, pe X.

"Intervenim alături de ambulanţieri şi pompieri şi vom comunica mai multe informaţii imediat ce este posibil”, se arată în comunicat.

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Potrivit BBC, cauza acidentului nu este cunoscută.

Pentru moment, autorităţile nu au oferit informaţii cu privire la existenţa unor victime.