Un turist american a murit după ce a fost lovit de fulger în timp ce escalada vulcanul Etna, aflat în erupţie

Un turist de 30 de ani din America a murit tragic, după ce a fost lovit de fulger pe vulcanul italian Etna. Bărbatul escalada o zonă interzisă, relatează presa italiană.

Un turist american în vârstă de 30 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovit de fulger pe vulcanul italian Etna (Sicilia, sud), unde escalada o zonă interzisă, a relatat luni presa italienă, transmite agenţia de presă EFE.

Incidentul a avut loc duminică seara, când turistul, care se afla într-o zonă greu accesibilă şi interzisă publicului, a fost surprins de o furtună puternică şi a fost lovit de fulger.

Turistul, aflat în stare gravă, a fost salvat de pompieri, care l-au transportat de urgenţă cu un elicopter la Spitalul Canizzaro din oraşul Catania. El a decedat înainte de a ajunge la unitatea sanitară, potrivit Agerpres.

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Activitatea eruptivă din ultimele zile a vulcanului Etna a provocat restricţii şi suspendări ale zborurilor pe aeroportul din Catania, în plin sezon turistic estival, şi a stârnit totodată interesul curioşilor, care se apropie de vulcan pentru a admira curgerea lavei.