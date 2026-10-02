Principalele ţări europene "sunt mult mai ostile faţă de Rusia decât Statele Unite”, în acest moment, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin în cadrul sesiunii plenare a celei de-a 23-a ediţii a Clubului Internaţional de Discuţii Valdai, informează TASS.

În timp ce Statele Unite "încearcă să pună capăt conflictului", multe ţări europene "au devenit acum, poate, «instigatoarele» unei atitudini agresive faţă de Rusia, generând crize suplimentare între Rusia şi Europa". Acestea sunt "motivate de situaţia nefavorabilă din propriile economii şi, în consecinţă, de situaţia nefavorabilă pentru elitele aflate la putere, combinată cu schimbarea orientărilor politice".

Politicienii europeni vor "să justifice necesitatea pregătirilor pentru război şi să mobilizeze în jurul lor cât mai mulţi susţinători posibil, pentru a rămâne la putere", afirmă liderul de la Kremlin.

"Logica este foarte simplă şi sunt convins că aceasta reprezintă o parte semnificativă a raţionamentului din spatele comportamentului Europei faţă de Federaţia Rusă. (...) Nu ameninţăm pe nimeni şi nu avem intenţia de a ataca pe nimeni, nici în 2029, nici în 2030, nici în 2050. Totuşi, dacă ne vom confrunta cu o agresiune, vom fi obligaţi să răspundem. Cetăţenii europeni ar trebui să înţeleagă clar acest lucru şi să facă distincţia între poziţia noastră şi cea adoptată de anumiţi lideri politici din ţările lor", afirmă Putin.

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Intensificarea continuă a retoricii de către numeroase ţări europene este determinată de deteriorarea gravă a situaţiei lor economice şi politice interne, consideră el.

"Uitaţi-vă la ceea ce se întâmplă în economie, uitaţi-vă la ceea ce se întâmplă în domeniul social şi la calitatea vieţii în marile ţări europene. În această situaţie, trebuie să mute atenţia cetăţenilor lor de la problemele interne către probleme externe", s-a adresat el publicului, subliniind că Rusia nu are nicio condiţie prealabilă pentru reluarea şi restabilirea relaţiilor cu Europa în general sau cu anumite ţări în particular.

Putin a afirmat că ţările UE "se vor prăbuşi singure", deoarece continuă să facă greşeli care au un impact negativ asupra propriilor economii.

"Dar aceasta nu este treaba noastră. Noi nu intervenim", a punctat el.

Rusia înţelege că, în cazul unui atac direct al NATO, va trebui să se confrunte cu "un adversar de peste două ori mai numeros".

"Au un potenţial economic uriaş, un potenţial militar uriaş. Într-adevăr, forţele şi mijloacele noastre nu ar fi suficient de ample pentru a contracara o asemenea ameninţare. Şi va trebui să ne folosim avantajele competitive în această confruntare", spune Putin.

Unul dintre principalele avantaje competitive ale Rusiei îl reprezintă capacităţile sale de atac.

"Da, desigur, Franţa şi Regatul Unit sunt puteri nucleare. Înţelegem acest lucru şi suntem pe deplin conştienţi de el. Cu toate acestea, nimeni altcineva nu dispune de capacităţile de atac pe care le are Rusia în prezent. Iar acesta este avantajul nostru competitiv", declară el.

"Nu ameninţăm pe nimeni. Pur şi simplu explicăm clar că mijloacele de care dispunem pentru a ne apăra nu sunt atât de numeroase", a subliniat liderul de la Kremlin,

Rusia dispune de noi sisteme de armament avansate, susţine el.

"Avem capacităţi noi şi moderne, inclusiv sisteme complet noi de penetrare a apărării antirachetă, arme avansate cu rază medie de acţiune şi sisteme de ultimă generaţie de care alte state încă nu dispun. (...) Toate puterile nucleare sunt ţări foarte avansate din punct de vedere tehnologic. La un moment dat, în viitor, vor dispune şi ele de astfel de sisteme. Dar în prezent nu le au; doar noi le avem", a conchis liderul rus.