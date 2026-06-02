Un ucrainean, oprit de o ursoaică să ajungă în România. Bărbatul s-a urcat de frică într-un copac

Un ucrainean care voia să fugă în România a fost oprit la graniţă de o ursoaică. De frică, bărbatul s-a urcat într-un copac şi a cerut ajutorul.

Bărbatul intenţiona să treacă ilegal frontiera în România prin munţi, însă ghinionul a făcut să dea nas în nas cu o ursoaică.

Pentru a scăpa de animal, fugarul s-a urcat într-un copac și a sunat după ajutor. La apel au intervenit rapid grănicerii detașamentului Mukacevo. Când aceştia au ajuns la faţa locului, animalul dispăruse deja, a anunțat Serviciul de Stat al Grănicerilor din Ucraina, pe Telegram.

Ucraineanul a fost coborât în siguranță din copac și dus la unitatea de grăniceri. Pe numele lui a fost întocmit un proces-verbal contravențional.

