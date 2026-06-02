Rușii, val de amenințări și acuzații la adresa României: Nu vom lăsa fără răspuns decizia Bucureștiului

Rusia amenință din nou România că nu va lăsa fără răspuns decizia de a închide Consulatul General din Constanța, ca represalii pentru drona care a lovit vineri un bloc din Galați. În același timp, reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, a acuzat țara noastră că este dispusă să dea vina pe Rusia pentru orice incident "neplăcut".

Rusia nu va lăsa fără răspuns decizia neprietenoasă a României privind închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse din Constanţa, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de TASS şi Lenta.ru. "Acţiunile neprietenoase ale autorităţilor române cu siguranţă nu vor rămâne fără răspuns", a spus ea. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a precizat că măsurile concrete vor fi anunţate ulterior.

Maria Zaharova a declarat anterior că toată lumea încearcă să distragă atenţia de la "sângerosul şi teribilul atac terorist" din Starobelsk, care a fost comis cu sprijinul ţărilor UE. În opinia sa, o dovadă suplimentară în acest sens este anunţul închiderii Consulatului General al Rusiei la Constanţa.

Bucureştiul a decis vineri să închidă Consulatul General al Rusiei din Constanţa şi să-l declare pe consulul rus "persona non grata".

Articolul continuă după reclamă

În paralel, reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, a declarat luni că România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident "neplăcut". "Au tras concluzii înainte de orice anchetă, ceea ce arată că sunt persoane uşuratice, lipsite de independenţă politică, că rusofobia este foarte răspândită acolo şi că sunt dispuşi să atribuie Rusiei orice incident neplăcut", a declarat Ulianov pentru televiziunea de stat rusă.

El a acuzat că ceea ce vrea Bucureştiul este "să învinovăţească Rusia". În opinia diplomatului rus, autorităţile române s-au pus într-o situaţie "ridicolă şi absurdă" prin faptul că au făcut declaraţii înainte de finalizarea anchetei privind incidentul.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a pus vineri la îndoială originea dronei şi a solicitat Bucureştiului dovezi care să ateste că este vorba de un aparat rusesc. El a sugerat ca resturile dronei să fie predate Rusiei pentru investigare.

"Nimeni nu poate stabili originea (dronei) până când nu se efectuează o examinare a aparatului respectiv", a declarat liderul rus, care a adăugat că Moscova este dispusă să "desfăşoare o anchetă obiectivă" şi abia apoi să-şi exprime părerea cu privire la cele întâmplate. În acelaşi timp, el a afirmat că, în alte ocazii, când drone ucrainene au încălcat spaţiul aerian al unor ţări vecine, iniţial s-a crezut că acele aparate erau ruseşti

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că drona prăbuşită la Galaţi este Geran-2, de provenienţă rusească, subliniind că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român.

"Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă", a transmis șeful statului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰