Ferrari Luce, campion la glume viteză. Prima mașină electrică a brandului, luată în râs de alte branduri

Noul Ferrari Luce, desenat de omul care a desenat și iPhone

Articolul continuă după reclamă

Noul model a fost lansat la Roma şi reprezintă una dintre cele mai importante schimbări strategice din istoria Ferrari.

Luce, nume care înseamnă "lumină" în italiană, este un model cu patru uşi, capabil să atingă 310 km/h, iar preţul său va depăşi 500.000 de euro.

Maşina are dimensiuni mai mari şi un design diferit faţă de modelele clasice Ferrari. Dezvoltarea designului a implicat şi studioul LoveFrom al fostului designer Apple, Jony Ive.