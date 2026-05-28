Galerie foto Ferrari Luce, campion la glume viteză. Prima mașină electrică a brandului, luată în râs de alte branduri
Ferrari a prezentat primul său model electric, Luce. Mașina a primit reacții mixte. Designul, evident, este cel care i-a împărțit pe privitori. Unii fani ai mărcii s-au declarat dezamăgiți.
Ferrari a prezentat oficial luni primul său model complet electric, Luce, marcând intrarea celebrului constructor italian într-o nouă eră a electrificării, într-un moment în care mai mulţi producători de maşini sport îşi încetinesc planurile pentru vehicule electrice.
Noul Ferrari Luce, desenat de omul care a desenat și iPhone
Noul model a fost lansat la Roma şi reprezintă una dintre cele mai importante schimbări strategice din istoria Ferrari.
Luce, nume care înseamnă "lumină" în italiană, este un model cu patru uşi, capabil să atingă 310 km/h, iar preţul său va depăşi 500.000 de euro.
Maşina are dimensiuni mai mari şi un design diferit faţă de modelele clasice Ferrari. Dezvoltarea designului a implicat şi studioul LoveFrom al fostului designer Apple, Jony Ive.
Ferrari Luce, luat în râs de rivali, dar și de alte branduri
Lansarea noului Ferrari Luce a stârnit reacții diverse. Rivalii de la Lamborghini i-au înțepat ușor pe cei de la Ferrari. Au postat o fotografie cu un model Lamborghini cu motor "clasic" pe combustie internă, dar în culorile noului Luce, iar la descriere au scris "Mândri că vă facem să visați".
Și branduri precum Lidl ori Toblerone au postat glume la adresa Ferrari. Lidl a postat un cărucior de supermarket despre care a scris că este mai frumos, în timp ce Toblerone a scris simplu: "Noi o să păstrăm unghiurile".
