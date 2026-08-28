Universitatea care oferă 2.300 de euro pe lună studenților ca să joace jocuri video. Cu o condiţie

Până la 2.000 de lire sterline (2.300 de euro) pot ajunge în buzunarele unor studenți pasionați de jocuri video. Nu este o glumă, ci oferta unei universităţi din Marea Britanie pentru tinerii care fac performanță în esports, adică în competiții de jocuri video.

Peste 100 de studenți au primit deja astfel de burse la Universitatea Roehampton din Londra, iar programul continuă și în acest an, scrie BBC. Ideea este simplă: studenții trebuie să fie buni la jocurile video, dar și să țină pasul cu facultatea. În schimb, primesc sprijin financiar care îi poate ajuta să acopere o parte din cheltuielile de student.

Cum pot primi banii

Bursa este disponibilă atât pentru studenții de licență, cât și pentru cei de master. Cei interesați trebuie să demonstreze că au rezultate bune în esports, dar și că nu își neglijează studiile.

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Universitatea le cere bursierilor să participe la competițiile organizate săptămânal și să reprezinte Roehampton la evenimentele desfășurate în afara campusului.

Universitatea caută studenți care chiar fac performanță în jocurile video. Pentru cele mai populare titluri există un anumit nivel pe care candidații trebuie să-l atingă. Chiar și cei care sunt puțin sub acest prag pot primi o șansă, mai ales dacă au un număr mare de urmăritori pe platforme precum Twitch.

Un fost bursier, Cameron Dray, spune că banii de bursă l-au ajutat enorm. Când a descoperit programul, bursa era de 1.500 de lire sterline. Ulterior, suma a crescut la 2.000 de lire, după ce echipa universității a început să aibă rezultate tot mai bune.