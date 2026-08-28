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Cod galben de vânt puternic în opt judeţe. Rafalele vor atinge 70 km/h

Cod galben de vânt puternic în opt judeţe. Rafalele vor atinge 70 km/h Imagine ilustrativă - Shutterstock
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Daniela Ciucă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 11:19 | Modificat la 28.08.2026, 11:19

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic în opt județe din sudul și estul țării. Aceasta este valabilă pe parcursul zilei de vineri, în timp ce sâmbătă este vizat de o atenționare similară un alt județ din vestul țării.

Astfel, în intervalul 28 august, ora 10:00 - 28 august, ora 20:00, în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei şi local în sudul Banatului vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50 - 70 km/h. Judeţele atenţionate sunt: Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea.

De asemenea, în intervalul 28 august, ora 20:00 - 29 august, ora 18:00, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului, cu viteze de 50 - 70 km/h, în judeţul Caraş-Severin.

Potrivit ANM, intensificări ale vântului cu viteze de 40 - 50 km/h vor fi pe arii restrânse şi în vestul şi nordul ţării.

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Daniela Ciucă
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