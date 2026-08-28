Continuă ameninţările şi tensiunile de la graniţă. De această dată, un nou incident a avut loc în Marea Neagră. 12 persoane au avut nevoie de ajutorul Gărzii de Coastă, după ce nava pe care se aflau a luat foc și s-a scufundat în apropierea apelor teritoriale ale României. Nava plecase din portul Reni, din Ucraina. Misiunea de salvare a fost una dificilă, din cauza mării agitate, însă toţi cei 12 membri ai echipajului au fost salvaţi. De la Chișinău, președintele Nicușor Dan a declarat că nava ar fi fost lovită.

Nava cargo Progress IV, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane şi încărcată cu zahăr, a plecat din portul Reni din Ucraina şi a luat foc aproape de limita apelor teritoriale, la circa 15 mile marine de Sfântul Gheorghe.

Operaţiune dificilă de salvare

Dintre cei 12 membri ai echipajului, 8 sunt ucraineni şi 4 azeri. 9 membri ai echipajului au ajuns în portul Constanţa, cu nava Gărzii de Coastă după o operaţiune dificilă de salvare, iar salvatorii au avut de înfruntat valuri de 2 metri şi jumătate pentru a-i recupera.

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Când a ajuns nava Gărzii de Coastă, marinarii au observat o plută de salvare şi au intervenit imediat ca să salveze echipajul.

"În momentul în care am ajuns, nava era deja scufundată. Am procedat pentru recuperarea a cinci persoane din pluta de salvare cu nava, iar cu ambarcaţiunea de interventie am recuperat alte cinci persoane din apă. În total am recuperat 10 persoane", a declarat Gabriel Cerchez, comandantul navei Ștefan cel Mare.

Alte două persoane au fost găsite după ce au căzut în apă. "La acţiunea de salvare a participat şi nava Mohamad care a recuperat două persoane, astfel încât am avut siguranţa că au fost recuperate toate persoanele din apa. Marea este destul de agitata, valurile sunt destul de mari", mai spune Gabriel Cerchez, comandantul navei Ștefan cel Mare a Garzii de Coastă.

Membrii echipajului au fost duşi în dana militară. Unul dintre marinari a fost suferit o fractură la mână şi a fost transportat la Sulina. "Vă daţi seama că erau speriaţi. Au avut şi noroc foarte mare pentru că deja era întuneric beznă. Daca mai întârziem şi 20 de minute cred că nu mai reuşeam să îi găsim", declară comandantul Gabriel Cerchez.

Nicuşor Dan spune că nava ar fi fost lovită

Aflat la Chişinău, președintele Nicușor Dan a primit informații că nava a fost lovită înainte de a lua foc. "''În cursul acestei seri am avut un eveniment la limită, dar în afara apelor noastre teritoriale, am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenţia Gărzii noastre de Coastă, toţi membrii echipajului au fost salvaţi, pentru care felicit echipele de la Garda de Coastă pentru că au acţionat prompt şi în condiţii meteo nefavorabile. (...) Nava a fost lovită (...) şi pare că s-a scufundat. Dar pentru moment nu ştim de cine, de ce fel de...Adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lansăm în speculaţii acum'', a spus Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă la Chişinău.

Luna trecută, o navă-cisternă încărcată cu 4.000 de litri de GPL a fost lovită de drone și a luat foc în Marea Neagră. Incidentul s-a produs la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe.