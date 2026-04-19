Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Europa a fost arestat în Mexic. E un ungur de 48 de ani

Un bărbat în vârstă de 48 de ani care conducea un grup infracțional organizat în Ungaria, specializat în traficul de cocaină și ecstasy a fost arestat în Mexic. Pe numele lui era emis în Ungaria, un mandat de arestare pentru trafic de droguri.

Un bărbat maghiar căutat în țara sa pentru trafic de droguri a fost arestat în Mexic, a anunțat Ministerul Securității mexican sâmbătă, precizând că suspectul se afla pe lista celor mai căutate zece persoane din Europa, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. "Janos Balla, alias Daniel Takacs, considerat unul dintre cei mai căutați zece bărbați din Europa, a fost arestat", a declarat Omar García Harfuch, ministrul Securității Publice, pe rețeaua X.

Janos Balla face obiectul unui mandat de arestare în țara sa pentru trafic de droguri. De asemenea, el face obiectul unei Notificări Roșii Interpol și al unui alt mandat de arestare din partea Europol, a precizat ministerul într-un comunicat. Balla, în vârstă de 48 de ani, a condus în țara sa un grup criminal organizat specializat în traficul de cocaină și ecstasy, cel puțin între vara anului 2014 și aprilie 2015, potrivit Europol.

El a fost arestat în orașul turistic Cancun, din sud-estul Mexicului, în timpul unei operațiuni a forțelor de securitate mexicane. Autoritățile au publicat fotografii care îl arată escortat de poliție și personal militar. Potrivit lui García Harfuch, arestarea a fost posibilă datorită unui schimb de informații cu Ungaria. Janos Balla va fi predat autorităților de imigrație pentru a "continua procesul de deportare controlată în Europa", a declarat Ministerul Securității.

