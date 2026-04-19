Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Europa a fost arestat în Mexic. E un ungur de 48 de ani

Un bărbat în vârstă de 48 de ani care conducea un grup infracțional organizat în Ungaria, specializat în traficul de cocaină și ecstasy a fost arestat în Mexic. Pe numele lui era emis în Ungaria, un mandat de arestare pentru trafic de droguri.

de Redactia Observator

la 19.04.2026 , 09:56
Un bărbat maghiar căutat în țara sa pentru trafic de droguri a fost arestat în Mexic, a anunțat Ministerul Securității mexican sâmbătă, precizând că suspectul se afla pe lista celor mai căutate zece persoane din Europa, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. "Janos Balla, alias Daniel Takacs, considerat unul dintre cei mai căutați zece bărbați din Europa, a fost arestat", a declarat Omar García Harfuch, ministrul Securității Publice, pe rețeaua X.

Janos Balla face obiectul unui mandat de arestare în țara sa pentru trafic de droguri. De asemenea, el face obiectul unei Notificări Roșii Interpol și al unui alt mandat de arestare din partea Europol, a precizat ministerul într-un comunicat. Balla, în vârstă de 48 de ani, a condus în țara sa un grup criminal organizat specializat în traficul de cocaină și ecstasy, cel puțin între vara anului 2014 și aprilie 2015, potrivit Europol.

El a fost arestat în orașul turistic Cancun, din sud-estul Mexicului, în timpul unei operațiuni a forțelor de securitate mexicane. Autoritățile au publicat fotografii care îl arată escortat de poliție și personal militar. Potrivit lui García Harfuch, arestarea a fost posibilă datorită unui schimb de informații cu Ungaria. Janos Balla va fi predat autorităților de imigrație pentru a "continua procesul de deportare controlată în Europa", a declarat Ministerul Securității.

Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea”
Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis &#8220;săgeţi&#8221; către familia lui Felix: &#8220;Merită ruşinea&#8221;
Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă
Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu
George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
