Ursula von der Leyen, invitată de Zelenski la Kiev la împlinirea a patru ani de război în Ucraina

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acceptat invitaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a vizita Kievul, cu ocazia aniversării declanşării invaziei a Ucrainei de către Rusia, Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt-șef a Comisiei Europene, citată de Ukrainska Pravda.

"Ieri, președinta von der Leyen a vorbit cu președintele Zelenski, așa cum fac în mod regulat… Președinta von der Leyen a acceptat invitația de a fi în Ucraina pentru a marca patru ani de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. [...] Va fi un semn reînnoit și reafirmat al solidarității Uniunii Europene cu Ucraina și al hotărârii și unității noastre în fața agresiunii continue a Rusiei" a precizat Paula Pinho, citată de Ukrainska Pravda.

Cu toate acestea, Pinho nu a precizat data exactă a vizitei Ursulei von der Leyen în Ucraina.

Tot în această săptămână, Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere privind conținutul celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Planul este ca pachetul să fie adoptat pe 24 februarie, pentru a marca patru ani de la începutul invaziei.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, publicația Politico a relatat că Ursula von der Leyen și-a convocat echipa de comisari europeni pentru o reuniune programată pe 4 februarie, în încercarea de a calma tensiunile și de a îmbunătăți activitatea instituției.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰