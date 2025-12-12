Ursula von der Leyen: "Săptămâna care urmează va fi decisivă pentru Ucraina"

"Săptămâna care urmează va fi decisivă" pentru Ucraina, a subliniat joi seară preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reiterând apelul său la o "pace dreaptă şi durabilă".

Şefa executivului european a indicat că a discutat cu partenerii din "Coaliţia de Voinţă", care reuneşte susţinătorii Kievului.

"În ciuda presiunilor, rămânem absolut fermi în ceea ce priveşte obiectivul nostru: să obţinem o pace dreaptă şi durabilă pentru Ucraina", a insistat ea pe reţeaua socială X.

"Durabilă înseamnă că niciun acord de pace nu trebuie să conţină seminţele unui conflict viitor sau să destabilizeze arhitectura europeană de securitate în ansamblul său", a adăugat ea.

"Am discutat, de asemenea, despre necesitatea unor garanţii de securitate robuste şi credibile", a mai spus preşedinta Comisiei Europene.

"I-am informat pe lideri cu privire la eforturile noastre de a asigura finanţarea Ucrainei pentru perioada 2026-2027. Propunerile noastre sunt pe masă, iar sentimentul de urgenţă este împărtăşit de toţi", a asigurat ea.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Statele Unite continuă să ceară concesii importante din partea ţării sale în negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia, inclusiv retragerea trupelor sale din Donbas.

La rândul său, Donald Trump a spus că este "extrem de frustrat" de Kiev şi Moscova şi acum doreşte "acţiuni" pentru a pune capăt războiului, a raportat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Din partea Uniunii Europene, şefii de stat şi de guvern ai celor 27 de state membre se întâlnesc la Bruxelles pe 18 decembrie pentru a discuta planul lor de finanţare a Ucrainei, cu eventuala utilizare a activelor ruseşti îngheţate în Europa.

Până în prezent, europenii s-au confruntat cu opoziţia Belgiei, unde se află cea mai mare parte a acestor active ale Băncii centrale ruse.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever refuză să permită ca ţara sa să fie singura care să plătească preţul în cazul unor probleme.

În lipsa unor garanţii foarte solide din partea celorlalte ţări ale UE, "voi face tot ce pot pentru a bloca această decizie", a declarat el la Bruxelles la începutul lunii decembrie.

