Von der Leyen: "UE e gata să prezinte un text juridic privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei"

Uniunea Europeană este gata să prezinte un text juridic privind utilizarea activelor ruse înghețate pentru nevoile financiare ale Ucrainei și nu poate fi imaginat un scenariu în care doar contribuabilii europeni să plătească factura pentru război, a declarat miercuri, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În cadrul dezbaterii privind noul plan de pace pentru Ucraina, introdus de urgență pe ordinea de zi a sesiunii din septembrie, președinta CE a prezentat cinci priorități pentru Uniunea Europeană și Kiev. "Principala prioritate este că orice acord trebuie să aducă o pace durabilă și justă și să asigure securitatea pentru Ucraina și Europa", a spus von der Leyen. "Ucraina nu poate accepta o limitare a forțelor sale armate" și aceasta are nevoie de garanții de securitate pe termen lung, a adăugat ea.

Ursula von der Leyen a salutat eforturile de pace ale președintelui american Trump

Președinta CE a subliniat că a doua prioritate trebuie să fie suveranitatea Ucrainei. "Suveranitatea înseamnă că poți să-ți alegi viitorul. Ucraina a ales un destin european care a adus deja o integrare parțială în piața unică. Viitorul Ucrainei este în UE, este un element de bază al cadrului de garanții de securitate", a subliniat Von der Leyen.

A treia prioritate ar trebui să fie, potrivit șefei CE, asigurarea nevoilor financiare ale Ucrainei. "La ultimul Consiliul European ne-am angajat să asigurăm nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027. Următorul pas este prezentarea unui text juridic privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei. Nu-mi pot imagina un scenariu în care doar contribuabilii europeni să plătească factura. Orice decizie va respecta legislația internațională", a spus șefa executivului UE. În al patrulea rând, a arătat ea, "indiferent cum va arăta tratatul de pace, o mare parte va depinde de UE și de NATO". Prin urmare, o pace durabilă nu poate fi realizată fără implicarea celor două blocuri.

"Cea din urmă prioritate este una care nu poate fi dată uitării, este vorba despre returnarea fiecărui copil ucrainean răpit de Rusia. 10.000 de băieți și fetițe a căror soartă este necunoscută, care sunt ținuți în Rusia", a mai afirmat Ursula von der Leyen. În discursul susținut în plenul PE, ea a salutat eforturile de pace ale președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, subliniind că un acord de pace trebuie să aducă o securitate reală pentru Ucraina și Europa. "Dacă legitimăm și oficializăm subminarea frontierelor, deschidem ușa pentru mai multe războaie mâine și nu putem permite ca asta să se întâmple", a mai transmis Von der Leyen.

