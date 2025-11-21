Ursula Von der Leyen: "Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina"

”Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”, subliniază vineri preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care se află la Johannesburg, înaintea unui summit G20, în urma unei convorbiri la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a anunţat că "a informat-o" pe şefa Comisiei şi pe preşedintele Consiliului European Antonio Costa cu privire la planul lui Donald Trump în vederea opririi celor aproape patru ani de invazie rusă.

”În ceea ce priveşte următoaree etapă, liderii europeni se reunesc mâine (sâmbătă), în marja G20, iar apoi în Angola”, unde urmează să aibă loc un summit între Uniunea Europeană (UE) şi Uniunea Africană (UA) anunţă pe X Ursula von der Leyen.

Pe de altă parte, Reuters, care citează trei surse, scrie vineri că Ucraina colaborează cu Franţa, Germania şi Regatul Unit la o contrapropunere a planului american în 28 de puncte.

Această contrapropunere probabil implică şi alte ţări europene, declară pentru Reuters una dintre surse.

Rusia încearcă să împiedice intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de către Statele Unite exporturilor sale de petrol, prin anunţul Washingtonului al unui plan în Ucraina, apreciază vineri şefa diplomaţiei euriopene Kaja Kallas.

"Azi (vineri) este ziua în care sancţiunile americane impuse Rusiei intră, în principiu în vigoare", a declarat presei, la Bruxelles, Kaja Kallas.

"Sper că nu vom vedea o decizie de amânare, pentru că este exact ceea ce vrea Rusia", a subliniat ea.

