Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ursula Von der Leyen: "Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina"

”Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”, subliniază vineri preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care se află la Johannesburg, înaintea unui summit G20, în urma unei convorbiri la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 21:33
Ursula Von der Leyen: "Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina" Ursula Von der Leyen: "Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina" - Profimedia

Preşedintele ucrainean a anunţat că "a informat-o" pe şefa Comisiei şi pe preşedintele Consiliului European Antonio Costa cu privire la planul lui Donald Trump în vederea opririi celor aproape patru ani de invazie rusă.

În ceea ce priveşte următoaree etapă, liderii europeni se reunesc mâine (sâmbătă), în marja G20, iar apoi în Angola”, unde urmează să aibă loc un summit între Uniunea Europeană (UE) şi Uniunea Africană (UA) anunţă pe X Ursula von der Leyen.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, Reuters, care citează trei surse, scrie vineri că Ucraina colaborează cu Franţa, Germania şi Regatul Unit la o contrapropunere a planului american în 28 de puncte.

Această contrapropunere probabil implică şi alte ţări europene, declară pentru Reuters una dintre surse.

Rusia încearcă să împiedice intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de către Statele Unite exporturilor sale de petrol, prin anunţul Washingtonului al unui plan în Ucraina, apreciază vineri şefa diplomaţiei euriopene Kaja Kallas.

"Azi (vineri) este ziua în care sancţiunile americane impuse Rusiei intră, în principiu în vigoare", a declarat presei, la Bruxelles, Kaja Kallas.

"Sper că nu vom vedea o decizie de amânare, pentru că este exact ceea ce vrea Rusia", a subliniat ea.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ursula von der leyen razboi ucraina volodimir zelenski acord pace donald trump
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Ştiri externe » Ursula Von der Leyen: "Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina"