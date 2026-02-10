Aflat în Armenia, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc "în următoarele câteva luni" insistând că SUA ar trebui să "obţină anumite beneficii" pentru investiţiile în securitatea Arcticii.

Vance: "Dacă vom plăti mulţi bani pentru securitatea Arcticii, e important să obţinem ceva din asta" - Hepta

Însă el şi-a repetat criticile implicite la adresa Danemarcei, spunând că "unii dintre aliaţii noştri au investit prea puţin în securitatea Arcticii" şi a afirmat că, dacă SUA trebuie să intensifice eforturile şi să investească bani în regiune, ar trebui să "obţină anumite beneficii din asta".

El a sugerat, de asemenea, că ar putea dura ceva timp până când se va ajunge la un acord privind o soluţie, relatează The Guardian, conform Mediafax.

"Ei bine, negocierile cu Groenlanda sunt încă la început. Ştiu că am lucrat destul de mult la acest subiect în ultimele săptămâni, dar este foarte simplu. Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea naţională a Statelor Unite ale Americii. Cred că unii dintre aliaţii noştri au investit prea puţin în securitatea Arcticii. Şi dacă vom investi în securitatea Arcticii, dacă vom plăti practic o mulţime de bani şi vom fi responsabili pentru protejarea acestei mase terestre uriaşe, cred că este rezonabil ca Statele Unite să obţină unele beneficii din asta, şi acesta va fi punctul central al negocierilor de aici în următoarele câteva luni", a declarat JD Vance.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat sâmbătă că, deşi este pozitiv faptul că discuţiile cu SUA sunt în curs, acestea nu au ajuns încă acolo unde Groenlanda doreşte, şi este prea devreme pentru a prevedea unde vor duce. „Nu suntem încă acolo unde vrem să fim. Va fi un drum lung, aşa că este prea devreme să spunem unde vom ajunge în final”, a declarat Motzfeldt într-o conferinţă de presă la Nuuk, alături de omologii săi danez şi canadian.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰