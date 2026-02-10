Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vance: "Dacă vom plăti mulţi bani pentru securitatea Arcticii, e important să obţinem ceva din asta"

Aflat în Armenia, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc "în următoarele câteva luni" insistând că SUA ar trebui să "obţină anumite beneficii" pentru investiţiile în securitatea Arcticii.

de Redactia Observator

la 10.02.2026 , 17:19
Vance: "Dacă vom plăti mulţi bani pentru securitatea Arcticii, e important să obţinem ceva din asta" Vance: "Dacă vom plăti mulţi bani pentru securitatea Arcticii, e important să obţinem ceva din asta" - Hepta

Însă el şi-a repetat criticile implicite la adresa Danemarcei, spunând că "unii dintre aliaţii noştri au investit prea puţin în securitatea Arcticii" şi a afirmat că, dacă SUA trebuie să intensifice eforturile şi să investească bani în regiune, ar trebui să "obţină anumite beneficii din asta".

El a sugerat, de asemenea, că ar putea dura ceva timp până când se va ajunge la un acord privind o soluţie, relatează The Guardian, conform Mediafax.

"Ei bine, negocierile cu Groenlanda sunt încă la început. Ştiu că am lucrat destul de mult la acest subiect în ultimele săptămâni, dar este foarte simplu. Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea naţională a Statelor Unite ale Americii. Cred că unii dintre aliaţii noştri au investit prea puţin în securitatea Arcticii. Şi dacă vom investi în securitatea Arcticii, dacă vom plăti practic o mulţime de bani şi vom fi responsabili pentru protejarea acestei mase terestre uriaşe, cred că este rezonabil ca Statele Unite să obţină unele beneficii din asta, şi acesta va fi punctul central al negocierilor de aici în următoarele câteva luni", a declarat JD Vance.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat sâmbătă că, deşi este pozitiv faptul că discuţiile cu SUA sunt în curs, acestea nu au ajuns încă acolo unde Groenlanda doreşte, şi este prea devreme pentru a prevedea unde vor duce. „Nu suntem încă acolo unde vrem să fim. Va fi un drum lung, aşa că este prea devreme să spunem unde vom ajunge în final”, a declarat Motzfeldt într-o conferinţă de presă la Nuuk, alături de omologii săi danez şi canadian.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

jd vance groenlanda securitate
Înapoi la Homepage
Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e “un specialist de renume mondial”
Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e &#8220;un specialist de renume mondial&#8221;
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
Surse: CCR suspendă dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
Surse: CCR suspendă dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi produse resigilate?
Observator » Ştiri externe » Vance: "Dacă vom plăti mulţi bani pentru securitatea Arcticii, e important să obţinem ceva din asta"