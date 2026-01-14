Președintele Donald Trump a declarat miercuri că controlul SUA asupra Groenlandei este „vital” pentru sistemul său de apărare aeriană și antirachetă Golden Dome (Domul de Aur).

Donald Trump, înainte de discuţiile de la Casa Albă pe tema Groenlanda: "Orice mai puțin este inacceptabil!" - Profimedia

"Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Este vital pentru Golden Dome pe care o construim", a scris Trump pe Truth Social, care a promis că va prelua insula arctică de la aliatul său, Danemarca.

"NATO devine mult mai formidabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE. Orice mai puțin de atât este inacceptabil."

Postarea lui Trump a venit dimineața devreme, într-o zi în care diplomați danezi și groenlandezi de rang înalt urmează să meargă la Casa Albă pentru discuții despre Groenlanda cu vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Cu câteva ore înainte de începerea întâlnirii, ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a încercat să atenueze îngrijorările SUA cu privire la securitatea din Groenlanda, declarând pentru AFP că Danemarca își sporește prezența militară acolo și este în discuții cu aliații privind "o prezență sporită a NATO în Arctica".

Trump, la rândul său, a declarat că NATO "ar trebui să fie în frunte" în construirea sistemului de apărare antirachetă multistrat.

"DACĂ NU FACEM ASTA, RUSIA SAU CHINA VA FACE ASTA, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA!", a scris Trump.

Liderul american a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra vastei, strategice și slab populate insule arctice și a părut încurajat de când a ordonat un atac mortal din 3 ianuarie în Venezuela, care a înlăturat președintele.

Negocieri tensionate la Casa Albă

Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei vor merge miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire crucială, menită să detensioneze disputa iscată de dorința președintelui american Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză.

De la revenirea la putere în urmă cu aproape un an, Donald Trump a menţionat în mod regulat posibilitatea preluării controlului asupra acestei vaste insule arctice, strategică, dar slab populată.

Ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen a solicitat această întâlnire cu secretarul de stat Marco Rubio. Reuniunea va avea loc în cele din urmă la Casa Albă, deoarece vicepreşedintele JD Vance a cerut să participe.

Acesta din urmă a făcut remarci foarte dure la adresa Danemarcei în timpul unei vizite în Groenlanda în primăvară, unde nu fusese invitat.

Lokke Rasmussen şi-a exprimat speranţa să clarifice "anumite neînţelegeri" în timpul întâlnirii, în contextul în care atât Danemarca, cât şi Groenlanda resping orice idee ca insula să se alăture Statelor Unite.

Ce este Golden Dome

Golden Dome este un sistem de apărare antirachetă multistrat propus de Statele Unite, destinat detectării și distrugerii rachetelor balistice, hipersonice și de croazieră înainte de lansare sau în timpul zborului.

Sistemul ar folosi o constelație de sateliți echipați cu senzori și interceptori spațiali. Arhitectura a fost considerată similară conceptului Brilliant Pebbles din anii 1980. Dacă va fi implementat, SUA ar menține arme spațiale pe orbită pentru prima dată.

Sistemul s-ar baza pe mii de arme spațiale sau "interceptori" distribuite pe întregul Pământ. Interceptorii sunt amplasați în apropierea marginii atmosferei, unde trebuie să mențină orbite rapide pentru a evita căderea înapoi pe Pământ.

Mișcarea lor rapidă permite doar unei mici fracțiuni să fie poziționată în locul potrivit pentru a acționa în fața oricărei amenințări date, un defect despre care criticii susțin că face conceptul mai puțin eficient decât apărarea regională tradițională antirachetă, cum ar fi Iron Dome. Cu toate acestea, domeniul de aplicare declarat al programului se extinde dincolo de interceptarea defensivă.

În 2019, Donald Trump a subliniat potențialul ofensiv al sistemului, afirmând că armele vor fi "o parte foarte, foarte importantă a apărării noastre și, evident, a ofensivei noastre". El a comparat această capacitate cu adversarii străini, remarcând: "Avem câțiva jucători foarte slabi acolo... dar putem fi mult mai răi decât oricine, dacă este nevoie".

