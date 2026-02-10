Antena Meniu Search
Accident cumplit pe o şosea din Iaşi, între doi oameni de afaceri din Vaslui. Unul dintre ei a murit pe loc, iar soţia lui însărcinată aflată în stare gravă a murit la spital, după ce două maşini s-au ciocnit frontal. Rănit a fost şi şoferul din cea de-a doua maşină. Pentru salvarea supravieţuitorilor, la locul accidentului a fost chemat un elicopter SMURD.

de Clara Mihociu

la 10.02.2026 , 13:53
Accidentul a avut loc pe DN 24, în comuna Ciortești, judeţul Iaşi, între două limuzine de lux: un Audi A 8 şi un Mecedes S-Class. 

A intrat pe contrasens

Din primele informaţii, Sorin Iacob, aflat în prima maşină ar fi derapat din cauza poleiului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de mașina condusă de Vlad Ciuburciu, un alt om de afaceri din Vaslui, patronul de la Vascar.

Şoferul Audiului a murit pe loc, în timp ce soţia lui însărcinată, aflată pe scaunul din dreapa, a ajuns la spital în stare gravă. În ciuda eforturilor medicilor, şi femeia s-a stins la spital. Peste câteva zile, Sorin urma să îşi sărbătorească aniversarea. Totodată, în urmă cu patru luni, acesta îşi pierdea mama, de care era foarte ataşat.

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

sofer mort accident iasi afacere vaslui
