Accident cumplit pe o şosea din Iaşi, între doi oameni de afaceri din Vaslui. Unul dintre ei a murit pe loc, iar soţia lui însărcinată aflată în stare gravă a murit la spital, după ce două maşini s-au ciocnit frontal. Rănit a fost şi şoferul din cea de-a doua maşină. Pentru salvarea supravieţuitorilor, la locul accidentului a fost chemat un elicopter SMURD.

Accidentul a avut loc pe DN 24, în comuna Ciortești, judeţul Iaşi, între două limuzine de lux: un Audi A 8 şi un Mecedes S-Class.

A intrat pe contrasens

Din primele informaţii, Sorin Iacob, aflat în prima maşină ar fi derapat din cauza poleiului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de mașina condusă de Vlad Ciuburciu, un alt om de afaceri din Vaslui, patronul de la Vascar.

Şoferul Audiului a murit pe loc, în timp ce soţia lui însărcinată, aflată pe scaunul din dreapa, a ajuns la spital în stare gravă. În ciuda eforturilor medicilor, şi femeia s-a stins la spital. Peste câteva zile, Sorin urma să îşi sărbătorească aniversarea. Totodată, în urmă cu patru luni, acesta îşi pierdea mama, de care era foarte ataşat.

